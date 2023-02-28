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Російська "ПВК" Редан захлеснула Україну: українців закликають стежити за дітьми

28 лютого 2023, 09:00
Шанувальники російської субкультури провели свої "акції" в Харкові, Івано-Франківську, Луцьку та інших обласних центрах.
ПВК Редан
ПВК Редан / соцмережі

У ряді українських міст підлітки, які відносять себе до російської субкультури "ПВК Редан", збиралися влаштувати масові бійки.

За інформацією поліції, тільки в Харкові було затримано 257 осіб, з яких 30 були повнолітніми.

Все почалося в Росії

Підлітки називають себе "ПВК Редан". Це підліткова субкультура, що виникла в соцмережах і натхненна аніме-серіалом "Hunter x Hunter", в якому є бандитське угруповання під назвою "Редан". Символи підліткової "ПВК" - чорний колір, павуки і цифра 4.

відео дня

Перші облави на підлітків почалися 24 лютого в РФ після кількох масових бійок, що сталися в торгових центрах. Затримання відбувалися в Санкт-Петербурзі, Курську, Новосибірську і Казані.

"ПВК" Редан в Україні

Шанувальники російської субкультури провели свої "акції" в Харкові, Івано-Франківську, Луцьку та інших обласних центрах.

"Російські вбивці і мародери запустили флешмоб для підлітків, наслідком якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала всіх включилися в цю небезпечну гру юнаків. Зараз поліція запрошує батьків, з ними будуть зустрічатися ювенальні поліцейські і будуть проводити профілактичні бесіди", - повідомив керівник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

ПВК Редан
ПВК Редан / facebook / Ігор Зінкевич

Тим часом у поліції Києва підкреслюють, що пропаганда насильства серед українських підлітків – це російська інформаційно-психологічна спецоперація з метою дестабілізації ситуації в нашій державі. Правоохоронці закликають батьків стежити за своїми дітьми.

Нагадаємо, в середу, 22 лютого, в столиці країни-агресора РФ пройшов пропагандистський концерт в Лужниках, в якому взяли участь діти зі зруйнованого окупантами Маріуполя. Всім запам'яталася дівчинка Аня, яку змусили дякувати загарбникам за"порятунок".

15-річна Анна Науменко дійсно жила в Маріуполі. У дівчинки є сестра Кароліна і брат Данило.

Також повідомлялося, що породілля з пологового будинку в Маріуполі Маріанна Вишемирська, фото з якою після бомбардування російськими окупантами пологового будинку в березні облетіло весь світ і побувало на перших шпальтах багатьох газет, знялася в проросійському ролику. Блогерка показала відео про те, "як налагоджується мирне життя в Маріуполі".

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Автор: Сергій Кущ
ПВК новини України
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