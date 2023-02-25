УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Маму вбили окупанти: історія Анни Науменко з Маріуполя, яка "забула слова" на шабаші в Лужниках

25 лютого 2023, 12:22
Російська пропаганда використовувала неповнолітніх українських дітей на концерті до 23 лютого.
Анна Науменко
Анну Науменко на сцені в Лужниках змусили обіймати катів її сім'ї / Фото: скріншот, соцмережі

У середу, 22 лютого, в столиці країни-агресорки РФ пройшов пропагандистський концерт в Лужниках, в якому взяли участь діти зі зруйнованого окупантами Маріуполя. Всім запам'яталася дівчинка Аня, яку змусили дякувати загарбникам за "порятунок".

Як з'ясувало видання Важливі історії, 15-річна Анна Науменко дійсно жила в Маріуполі. У дівчинки є сестра Кароліна і брат Данило. Кароліна теж була присутня на сцені в Лужниках, а ось де знаходиться Данило — ніхто не знає.

Мама дітей Ольга загинула під час обстрілів міста від осколкового поранення. За даними журналістів, жінка вела асоціальний спосіб життя, а тому дівчинка провела своє дитинство в дитбудинку. У 2015 році Ольга забрала Аню додому.

відео дня

"Аня була дуже вихованою дівчинкою, спокійною та завжди доглядала за молодшими сестричкою і братиком", — розповіла мешканка Маріуполя, дочка якої вчилася в школі з середньою дочкою Ольги.

Коли почалася війна, сім'я Науменко - Ольга з її цивільним чоловіком Артуром і діти Аня, Кароліна і Даня — спочатку ховалися від обстрілів в Лівобережному центрі культури (колишній ДК будівельників), а потім в будівлі Лівобережної адміністрації (райвиконкому).

Ольга загинула в перших числах квітня. Як стверджують очевидці, вона "вибігла за цигарками", її вбило осколками недалеко від 4-ї лікарні. Її поховали прямо на території медичного закладу.

Це підтверджується і повідомленням у телегам-каналі про загиблих у Маріуполі від 16 квітня.

Маму вбили окупанти: історія Анни Науменко з Маріуполя, яка 'забула слова' на шабаші в Лужниках

В одній із соціальних мереж у Ані місцем проживання значиться підмосковне село Нікітське, але двоє підлітків з Маріуполя повідомили "Важливим історіям", що Аня вчиться з ними в Маріуполі, а поїхала всього "на тиждень".

Два місяці тому Аня опублікувала сумне відео з підписом "Мама. Я хочу до тебе".

Водночас видання Інформатор пише, що мама Анни була блогеркою. Ось знімок з Instagram Ольги за 2021 рік: мама, сестра і брат. У центрі знімка - мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Сім'я Науменко
Сім'я Науменко разом з мером Маріуполя / Фото instagram.com/malaia3235

За даними видання, жінка до початку війни перебувала в глибокій депресії, важко переживала розрив з чоловіком, потрапила під один з незліченних артобстрілів.

"Аня проживала на лівому березі – "район Маріуполя", її мама загинула під час обстрілу, її забрав колишній чоловік її мами, а потім її удочерили начебто люди з днр", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого на російському шабаші в Лужниках виступив російський доброволець-окупант з Челябінська Юрій Гагарін з позивним "Ангел". Його представили як рятувальника 367 дітей з Маріуполя. Деякі з дітей були на сцені та дякували йому.

Анна Науменко на сцені в Лужниках
Анна Науменко на сцені в Лужниках / скріншот

Коли слово дали Анні Науменко, дівчинка забула слова.

"Спасибі дядькові Юрі... за те, що він врятував... мене, мою сестру і сотні інших дітей в Маріуполі...", – сказала вона нібито крізь сльози і заявила, що забула подальший текст.

Ведуча одразу ж змусила дівчину обіймати "дядю Юру".

Юрій Гагарін та Анна Науменко
Юрій Гагарін та Анна Науменко / скріншот
Юрій Гагарін
Юрій Гагарін / скріншот

Як повідомляв Главред, на пропагандистському заході у Лужниках виступив кремлівський диктатор Володимир Путін, який заявив, що "Росія – це сім'я" та згадав "Отче наш".

Нагадаємо, породілля з пологового будинку в Маріуполі Маріанна Вишемирська, фото з якою після бомбардування російськими окупантами пологового будинку в березні 2022 року облетіло весь світ і побувало на перших шпальтах багатьох газет, знялася в проросійському ролику. Блогерка показала відео про те, "як налагоджується мирне життя в Маріуполі".

Вам також може бути цікаво:

новини Росії війна в Україні новини Маріуполя війна Росії та України пропаганда Маріуполь
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:45

16 копійок за півлітра: чому в СРСР молоко продавалося в трикутних пакетах

13:35

Білорусь не вступить у війну, атаки на Київ не буде - ЖдановВідео

13:21

"Герасимов - кретин": Гіркін завив через катастрофу у РФ з озброєннямВідео

13:00

Гороскоп на завтра 26 лютого 2023: Рибам - захоплюючі поїздки, Близнюкам - прибуток

12:54

У Ватикані презентували документальний фільм "Свобода у вогні: боротьба України за свободу"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:54

Зеленський про майбутнє Путіна: росіяни знайдуть причину "вбити вбивцю"Відео

12:44

"Хочемо вбити Трампа": Іран похвалився розробкою далекобійної ракети

12:22

Маму вбили окупанти: історія Анни Науменко з Маріуполя, яка "забула слова" на шабаші в ЛужникахВідео

12:17

Десант на Печерських пагорбах: Буданов і Резніков розповіли, як "Росія Київ за 3 дні брала"Відео

Реклама
12:13

Як приготувати густий і ароматний гороховий суп за 5 хвилин: секрети від досвідчених господиньВідео

11:51

Навіщо в Прощену неділю відкривати всі вікна в будинку: прикмети на 26 лютого і що не можна робитиВідео

11:44

Загадка Коня в пальто: звідки з'явилася ця фраза і що вона означає

11:34

Розвал Росії: Тука назвав регіони, які можуть "відвалитися" першими

11:08

Газманова розлютили слова Пугачової про Росію

10:58

У Росії закінчилися запаси іранських дронів — розвідка Британії

10:56

Путінській співачці Валерії лікарі не можуть поставити діагноз

10:13

Знає всі державні таємниці: Буданов показав пухнастого розвідника на прізвисько ГюнтерВідео

09:59

Для чого нам потрібні родимки і чому їх не можна здирати

09:56

"РФ - це розмінна монета Китаю" : Жданов пояснив, чи "кине" Лі Сі Цзіньпін ПутінаВідео

09:32

Китайський "мирний план" вигідний лише Росії - Байден

Реклама
09:12

"Це Алла Пугачова?": Кіркоров почав перетворюватися на жінку

09:06

Маріуполь буде звільнено: Залужний розповів, як дав обіцянку маленькому хлопчиковіВідео

08:39

Кремль розчарований: дядечко Сі за них не заступивсяПогляд

08:36

"Схоже на Херсонську операцію": Жданов розповів, коли ЗСУ підуть на МаріупольВідео

08:34

Гороскоп на сьогодні 25 лютого 2023: Рибам - натхнення, Скорпіонам - легкістьВідео

08:25

В ISW пояснили мовчання Путіна в день річниці вторгнення в УкраїнуВідео

07:45

Україні зараз не потрібні винищувачі F-16 - Байден

06:20

Три основні кити деградації Російської ФедераціїПогляд

05:10

"Це найскладніше": журналістка довела Зеленського до слізВідео

04:30

"Війна може закінчитися за лічені дні": Жданов назвав єдину умовуВідео

02:32

"Днище": Волочкова напідпитку розставила ноги перед обличчям кавказцяВідео

02:30

Військовий експерт спрогнозував, хто може очолити змову проти ПутінаВідео

02:00

"Ми потрапили в пастку": Жданов розповів, що може відбутися на фронті у найближчі три місяціВідео

01:55

Оголена Хайді Клум ніжно притулилася до свого чоловікаВідео

01:33

"Крим сам впаде нам у руки": Жданов назвав умову для звільнення півостроваВідео

00:05

"Це мій дім": Зеленський показав, як і де він живе від початку війниВідео

00:05

Таємничий манікюр котяче око знову в моді: 4 чарівні варіанти на весну 2023Фото

24 лютого, п'ятниця
23:20

"Ніхто ведмедика вбивати не збирається": Жданов пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогоюВідео

22:58

Світ повинен готуватися до розпаду РФ, який вже запустив Путін – ДаніловВідео

22:48

"До мурашок": співачка Наргіз потужно заспівала "Ой, у лузі червона калина"Відео

Реклама
22:24

"Особисте пекло": Гросу розповіла, яка хвороба збила її з ніг

22:20

Вмовляли сісти за стіл переговорів: з'явились секретні подробиці поїздки Зеленського до Парижу - WSJВідео

22:12

Байден не очікував, що Зеленський залишиться живим після початку війни – NYTВідео

22:01

Як прати ковдру в пральній машині: 6 головних правил, щоб не зіпсувати річ

21:48

Що заборонено робити з хлібом 25 лютого: суворі прикметиВідео

21:28

Зеленський сказав, хто його розчарував за час війниВідео

21:16

8 найменших порід котів: милоті та красі немає меж

21:16

Постпред Росії в ООН цинічно перервав хвилину мовчання в пам'ять про загиблих українцівВідео

21:12

Зеленський: "Я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном"Відео

20:51

"Путіну потрібні перемоги, а в Україні їх немає": РФ може напасти на інші держави – ЗеленськийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти