Маму вбили окупанти: історія Анни Науменко з Маріуполя, яка 'забула слова' на шабаші в Лужниках

Російська пропаганда використовувала неповнолітніх українських дітей на концерті до 23 лютого.

Анну Науменко на сцені в Лужниках змусили обіймати катів її сім'ї / Фото: скріншот, соцмережі

У середу, 22 лютого, в столиці країни-агресорки РФ пройшов пропагандистський концерт в Лужниках, в якому взяли участь діти зі зруйнованого окупантами Маріуполя. Всім запам'яталася дівчинка Аня, яку змусили дякувати загарбникам за "порятунок".

Як з'ясувало видання Важливі історії, 15-річна Анна Науменко дійсно жила в Маріуполі. У дівчинки є сестра Кароліна і брат Данило. Кароліна теж була присутня на сцені в Лужниках, а ось де знаходиться Данило — ніхто не знає.

Мама дітей Ольга загинула під час обстрілів міста від осколкового поранення. За даними журналістів, жінка вела асоціальний спосіб життя, а тому дівчинка провела своє дитинство в дитбудинку. У 2015 році Ольга забрала Аню додому.

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"Аня була дуже вихованою дівчинкою, спокійною та завжди доглядала за молодшими сестричкою і братиком", — розповіла мешканка Маріуполя, дочка якої вчилася в школі з середньою дочкою Ольги.

Коли почалася війна, сім'я Науменко - Ольга з її цивільним чоловіком Артуром і діти Аня, Кароліна і Даня — спочатку ховалися від обстрілів в Лівобережному центрі культури (колишній ДК будівельників), а потім в будівлі Лівобережної адміністрації (райвиконкому).

Ольга загинула в перших числах квітня. Як стверджують очевидці, вона "вибігла за цигарками", її вбило осколками недалеко від 4-ї лікарні. Її поховали прямо на території медичного закладу.

Це підтверджується і повідомленням у телегам-каналі про загиблих у Маріуполі від 16 квітня.

В одній із соціальних мереж у Ані місцем проживання значиться підмосковне село Нікітське, але двоє підлітків з Маріуполя повідомили "Важливим історіям", що Аня вчиться з ними в Маріуполі, а поїхала всього "на тиждень".

Два місяці тому Аня опублікувала сумне відео з підписом "Мама. Я хочу до тебе".

Водночас видання Інформатор пише, що мама Анни була блогеркою. Ось знімок з Instagram Ольги за 2021 рік: мама, сестра і брат. У центрі знімка - мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Сім'я Науменко разом з мером Маріуполя / Фото instagram.com/malaia3235

За даними видання, жінка до початку війни перебувала в глибокій депресії, важко переживала розрив з чоловіком, потрапила під один з незліченних артобстрілів.

"Аня проживала на лівому березі – "район Маріуполя", її мама загинула під час обстрілу, її забрав колишній чоловік її мами, а потім її удочерили начебто люди з днр", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого на російському шабаші в Лужниках виступив російський доброволець-окупант з Челябінська Юрій Гагарін з позивним "Ангел". Його представили як рятувальника 367 дітей з Маріуполя. Деякі з дітей були на сцені та дякували йому.

Анна Науменко на сцені в Лужниках / скріншот

Коли слово дали Анні Науменко, дівчинка забула слова.

"Спасибі дядькові Юрі... за те, що він врятував... мене, мою сестру і сотні інших дітей в Маріуполі...", – сказала вона нібито крізь сльози і заявила, що забула подальший текст.

Ведуча одразу ж змусила дівчину обіймати "дядю Юру".

Юрій Гагарін та Анна Науменко / скріншот

Юрій Гагарін / скріншот

Як повідомляв Главред, на пропагандистському заході у Лужниках виступив кремлівський диктатор Володимир Путін, який заявив, що "Росія – це сім'я" та згадав "Отче наш".

Нагадаємо, породілля з пологового будинку в Маріуполі Маріанна Вишемирська, фото з якою після бомбардування російськими окупантами пологового будинку в березні 2022 року облетіло весь світ і побувало на перших шпальтах багатьох газет, знялася в проросійському ролику. Блогерка показала відео про те, "як налагоджується мирне життя в Маріуполі".

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