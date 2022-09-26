Росіяни вдарили по Кривому Рогу, зруйнована інфраструктура аеропорту

Росіяни вдарили по Кривому Рогу / Reuters , pixabay.com

Увечері в понеділок, 26 вересня, війська РФ атакували Кривий Ріг, у результаті ракетного удару була знищена інфраструктура аеропорту.

"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни влучили ракетою Х-59 по аеропорту", - заявив голова Дніпропетровської області Валентин Резниченко в Telegram.

За його словами, інфраструктура була зруйнована вщент і подальше використання буде неможливим.

"Люди під час удару не постраждали", - додав Резниченко.

Війна Росії проти України

У розвідці Великобританії розповіли, що ЗСУ продовжують контрнаступати на сході України. Українські сили зміцнилися на правій частині річки Оскіл в Харківській області і ведуть штурм лиману на Донеччині на схід від річки Сіверський Донець. Російські загарбники намагаються утримати захоплені території.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що армія України не має допустити штурму Херсона.

Військам Росії на правому березі Дніпра загрожує оточення. Російське командування має схвалити рішення щодо евакуацію своїх окупаційних підрозділів.

Сили оборони України 23 вересня виконали близько 290 завдань з ураження ворожих цілей на Південному фронті.

Збили російський штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8. Знищено близько 18 одиниць ворожої техніки.

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