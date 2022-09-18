Різке збільшення числа ракетних ударів по Україні: у розвідці Британії назвали причину

РФ збільшила число ракетних ударів по Україні / Reuters , pixabay.com

За останні дні російські окупанти збільшили число ударів по об'єктах цивільної інфраструктури України, заявили в британській розвідці.

Ці удари часто не приносять негайного військового ефекту. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Британські військові розвідники нагадали про те, що росіяни збільшили кількість ракетних ударів по електромережах і греблі на річці Інгулець у Кривому Розі.

"Зіткнувшись з невдачами на фронті, Росія, ймовірно, розширила число місць, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись безпосередньо підірвати моральний дух українського народу і уряду", - йдеться в повідомленні.

/ Twitter/DefenceHQ

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривий Ріг сімома крилатими ракетами х-22 з літаків стратегічної авіації.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста.

Голова ОВВА додав, що попередньо, обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Працюють аварійні служби та рятувальники. Проводиться ліквація наслідків руйнувань.

Рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів.

Читайте ще: