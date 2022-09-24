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РФ ударами по дамбах на Харківщині та під Кривим Рогом не зможе зупинити ЗСУ – розвідка Британії

24 вересня 2022, 10:40

Війська Росії, схоже, намагаються бити по шлюзових воротах гребель, щоб затопити розташування армії України, вважають у британській розвідці.

ЗСУ війська РФ
Армія України продовжує контрнаступальну операцію / Колаж ОК Південь, УНІАН

Окупаційна армія Росії завдала ракетних ударів в Харківській області і під Кривим Рогом, щоб зупинити наступ Збройних сил України по річках Інгулець і Сіверський Донець. Однак зусилля окупантів провалилися, а українські війська на цих ділянках продовжують свої атаки. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

В розвідці Британії зазначили, що російські загарбники 21 та 22 вересня вдарили по греблі в Печенігах Харківської області на річці Сіверський Донець. Були застосовані балістичні ракети малої дальності або схожа зброя. До цього окупанти завдали удару по Карачунівській греблі під Кривим Рогом 15 вересня.

Як вказали фахівці, незважаючи на зусилля окупантів, ЗСУ все ж продовжують просуватися річками Інгулець і Сіверський Донець. Через невдачі окупанти, схоже, спробують вдарити по шлюзових воротах гребель з метою затоплення розташування українських військ.

Втім, вважають розвідники, росіянам навряд чи вдасться досягти своїх цілей.

"Малоймовірно, що атаки завдали значної шкоди українським операціям через велику відстань між пошкодженими греблями і зонами бойових дій", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

Війна Росії проти України

У розвідці Великобританії розповіли, що ЗСУ продовжують контрнаступати на сході України. Українські сили зміцнилися на правій частині річки Оскіл у Харківській області і ведуть штурм лиману на Донеччині на схід від річки Сіверський Донець. Російські загарбники намагаються утримати захоплені території.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що армія України не повинна допустити штурму Херсона.

Військам Росії на правому березі Дніпра загрожує оточення. Російське командування має ухвалити рішення про евакуацію своїх окупаційних підрозділів.

Сили оборони України 23 вересня виконали близько 290 завдань з ураження ворожих цілей на південному фронті.

Збили російський штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8. Знищено близько 18 одиниць ворожої техніки.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ можуть звільнити частину Херсонщини найближчими тижнями

Інші новини:

ЗСУ Харківська область війська Росії війна Росії та України британська розвідка
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