Росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів з КНДР: Зеленський пояснив тактику РФ

Українська розвідка зафіксувала понад 12 тисяч північнокорейських військових, залучених до війни на боці Росії.

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На війні проти України воюють близько 12 тисяч північнокорейських військових / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Понад 12 тисяч військових з КДНР перебуває на Курщині

Росія намагається приховати інформацію про загиблих бійців КНДР

Підрозділи з КНДР стикаються з нестачею боєприпасів для РПГ

Росія намагається приховати інформацію щодо загиблих бійців КНДР, яких залучили до війни проти України. Північнокорейських військових маскують під громадян РФ, а обличчя загиблих солдатів спалюють, щоб унеможливити їх упізнання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі.

За його словами, українська розвідка зафіксувала більше 12 тисяч північнокорейських військових, які беруть участь у війні на боці Росії. Зеленський зазначив, що наразі не було випадків здачі в полон бійців КНДР, але є численні докази, що свідчать про їх загибель.

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"Що стосується полонених (бійців КНДР, - Главред) – поки що не було. Але в нас є фотографії та відео з вбитими північнокорейськими солдатами. Знаходять їх практично всіх з російськими паспортами, з документами Російської Федерації. Все це зафіксовано", - сказав глава держави.

Зеленський також розповів, що існують фотографії та відео, на яких видно, як російські військові спалюють обличчя загиблих північнокорейських солдатів. Це робиться для того, щоб унеможливити їх впізнання.

"Те саме вони робили зі своїми військовими: тих спалювали повністю, а кого не спалювали – залишали на землі гнити. А тут вони спалюють обличчя", - додав він.

Солдатам КНДР бракує боєприпасів

Росія продовжила використовувати військових КНДР у війні проти України 17-18 грудня, активно залучаючи їх до бойових дій. За даними ГУР, на Курщині підрозділи КНДР мають проблеми із забезпеченням боєприпасами для РПГ.

"На передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Плєхово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів", - повідомили в ГУР.

Розвідники додали, що нова партія північнокорейських солдатів, що прибули на територію Курщини, отримала від російських військових бронежилети, каски та стрілецьку зброю калібрів 5.45, 7.62 та 12.7 мм. Для транспортування військових на передові позиції використовували автомобільний транспорт типу "водовоз". Ці підрозділи мали замінити втрати та продовжити бойові дії проти України.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Втрати серед солдатів КНДР на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів, які свідчать про великі втрати серед військових КНДР у Курській області. За кілька днів до одного з госпіталів під Москвою доставили понад 200 поранених північнокорейських солдатів. У розмовах також йдеться, що для поранених КНДР віддають кращі палати, в той час як російських військових лікують у гірших умовах.

Також південнокорейський депутат Лі Сон Квен, посилаючись на розвіддані, повідомив, що в Курській області було вбито близько 100 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, а ще близько 1000 отримали поранення. За словами депутата, значні втрати північнокорейських солдатів зумовлені їхнім браком досвіду в використанні безпілотників та незнанням особливостей місцевості.

Крім цього, втрати серед солдатів КНДР на Курському напрямку перевищили 200 осіб. Російські командири не цінують життя північнокорейських військових і часто кидають їх у піхотні штурми без належної підготовки.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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