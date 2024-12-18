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Рахунок йде на сотні: у ЦПД озвучили втрати військових КНДР у боях на Курщині

Маріна Фурман
18 грудня 2024, 15:37
351
Репутація Кім Чен Ина, яку будували протягом багатьох років, зараз страждає від командирів російської армії.
Солдат КНДР, ВСУ
Коваленко озвучив втрати армії КНДР на Курщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Росіяни не цінують життя солдатів КНДР
  • Армія РФ намагається приховати втрати північнокорейських військових

Кількість втрат серед солдатів КНДР на Курському напрямку перевищила 200 осіб. Про це пише голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram.

За словами Коваленка, російські командири не цінують життя північнокорейських солдатів та навіть незадоволені їхньою присутністю через незнання мови. У зв'язку з цим північнокорейських солдатів кидають в піхотні штурми з посадок, інколи разом з росіянами.

відео дня

"КНДРівці зараз мають втрати вбитими та пораненими. Загалом, станом на зараз, убитих та поранених вже понад 200 людей. Попри намагання росіян приховати невдачі корейців шляхом швидкої евакуації, відео ударів по військових КНДР, їх невдачі та їх трупи вже є в пабліку. Також з‘являються кадри зі шпиталів", - пише голова ЦПД.

Він додав, що інформація про невдачі армії диктатора Кім Чен Ина все частіше висвітлюється в азійських та Західних медіа.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військових КНДР у війні проти України - останні новини

Як писав Главред з посиланням на СБУ, Сили оборони України завдають серйозних втрат підрозділам РФ та Північної Кореї на території Курської області. Лише протягом кількох днів до одного з російських госпіталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.

Нещодавно генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що РФ може залучити солдатів КНДР до бойових дій на сході України, однак наразі російський диктатор ще не прийняв остаточного рішення з цього питання.

При цьому речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що рішення країни-агресора Росії та Північної Кореї залучати військових КНДР для участі у бойових діях безпосередньо на території України буде розцінюватися Штатами, як посилення ескалації. Він також додав, що північнокорейські військові зараз є законними цілями ЗСУ на Курщині й, відповідно, у випадку ескалації будуть законними цілями на території України.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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