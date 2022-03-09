УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіяни катують персонал захопленої ЗАЕС та готують провокацію

9 березня 2022, 09:09

Міністр енергетики України б'є на сполох.

false
/ соцмережі

Росіяни катують персонал захопленої Запорізької атомної станції і змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використовувати з пропагандистською метою.

Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, що демонструє своїм громадянам і міжнародному співтовариству для виправдання власних злочинів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці в Facebook.

"Працівники Запорізької атомної станції вже чотири дні утримуються в заручниках. Усередині станції знаходяться близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки. Працівники станції фізично і психологічно виснажені",- йдеться в повідомленні.

Галущенко закликав наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій навколо атомних станцій, вивести окупаційні війська із захоплених атомних об'єктів і закрити небо над Україною.

читайте такожАтомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет-Глущенко"Аварія на атомних станціях в результаті застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде повністю в Росії. Якщо це станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття. Разом ми повинні покласти край ядерному тероризму Росії. Це потрібно зробити зараз - поки не стало надто пізно", - підсумував міністр.

Реклама

Нагадаємо, напередодні у Запорізькій ОДА заявили, що російські війська покинули Енергодар. Однак пізніше мер міста Дмитро Орлов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Читайте також:

viber
війна в Україні вторгнення Росії Запорізька АЕС
Зараз ви переглядаєте новину «Росіяни катують персонал захопленої ЗАЕС та готують провокацію». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Ми не готові до ультиматуму": Зеленський розповів про можливі компроміси щодо Криму і Донбасу"Ми не готові до ультиматуму": Зеленський розповів про можливі компроміси щодо Криму і Донбасу Росія готова припинити війну в "одну мить": у Путіна назвали умовуРосія готова припинити війну в "одну мить": у Путіна назвали умову Військові РФ по-звірячому вбили трьох волонтерів з БучіВійськові РФ по-звірячому вбили трьох волонтерів з Бучі Смерть вже близько: астролог розповів, чи покінчить президент РФ життя самогубствомСмерть вже близько: астролог розповів, чи покінчить президент РФ життя самогубством Блінкен розповів, як пройшли переговори з Польщею про передачу Україні винищувачівБлінкен розповів, як пройшли переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

Останні новини

13:31

Зеленський пригрозив українським політикам які "шукають ниточки в Росію": "Бачу, що ви робите"

13:06

Окупанти повністю знеструмили Чорнобильську АЕС: чим це загрожує

12:57

Великобританія заарештувала перший російський літак після введення санкцій

12:51

"Послухайте, у нас війна": Зеленський поквапив США з рішенням про передачу польських літаків УкраїніВідео

12:49

Як захиститися від радіації в домашніх умовах: що робити при радіаційній небезпеці

Реклама
12:33

Окупанти або замерзнуть, або втечуть: техніка РФ перетвориться на 40-тонні морозильники - The Times

12:26

Максимальний масштаб загрози: Зеленський заявив, що ворог завів до України всіх, кого мігВідео

12:13

"І це друга армія світу?": українські військові показали плачевний стан російській технікиВідео

11:55

Вчені-євреї назвали фашизмом агресію путінської росії проти України

11:55

ЗСУ стирає з лиця землі техніку окупанта - за тиждень втрати ворога збільшилися вдвічі, - CNNВідео

11:35

Ворог вбиває, ґвалтує і мародерить: в ДСНС назвали найскладніший регіон в Україні

11:22

Працює Javelin: ЗСУ філігранно знищили техніку противника на ХарківщиніВідео

11:10

Що робити, щоб не замерзнути в бомбосховищі - поради, як зберегти тепло

11:02

США не можуть прикрити Україну "Залізним куполом", але обіцяють військову допомогу - Нуланд

10:49

США здає назад: американський бізнес просить Білий дім про послаблення санкцій для Росії - Reuters

10:32

У Дніпрі для евакуйованих розгорнули пункт обігріву – Дніпро ОВДА

10:27

Підсумки двох тижнів війни в Україні: чому у росіян скисають мордиПогляд

10:26

Евакуація із Сум продовжиться сьогодні, 9 березня – ОП

10:20

Гороскоп на завтра, 10 березня 2022: Ракам – велика удача, Левам - доленосна зустріч

10:12

Британська розвідка: українська ППО домоглася значних успіхів проти бойових літаків РФ

Реклама
10:08

"Зелені коридори" відкриються з 10 міст, Україна закликала РФ не порушувати домовленості – ВерещукВідео

09:49

"Дуже небезпечна ситуація": МАГАТЕ втратило зв'язок з системами моніторингу на ЧАЕС

09:46

Війна в Україні: росіяни уже втратили понад 12 тисяч солдатів і 317 танків

09:43

Росія повертається в той Радянський союз, про який так мріялаПогляд

09:32

Розбитий міст в Ірпені та позиції окупантів: з'явилися супутникові фото Київщини

09:27

"Я залишуся в місті до перемоги": у Харкові загарбники вбили 21-річну волонтерку і вчителькуВідео

09:09

Росіяни катують персонал захопленої ЗАЕС та готують провокацію

08:45

Чому Україні рано радіти санкціям проти РосіїПогляд

08:41

Лишилися тільки обгорілі уламки: у ЗСУ показали, як знищили колону ворожої техніки на ХарківщиніВідео

08:36

Окупанти скинули 3 авіабомби на селище під Харковом: серед загиблих 7-річна дитина

08:04

Евакуація з Сум сьогодні продовжиться, а в місто привезуть "гуманітарку" – голова ОВА

08:01

Гороскоп на сьогдні, 9 березня 2022: Дівам - недоброзичливці, Ракам - нові можливості

07:57

Понад 80% американців підтримують найжорсткішу санкцію проти Росії

07:37

Путін "злий і засмучений" через невдале вторгнення і може вдатися до ескалації – розвідка США

07:34

Самогубний похід Росії проти всього світуПогляд

07:21

Рух наземних сил РФ сповільниться через проблеми з логістикою поставок - Bellingcat

07:16

Війна в Україні: ЗСУ випалюють агресора по всіх фронтах, а в армію РФ почали мобілізувати студентів

06:55

Путін розлютився, дізнавшись, що Вінницю обстріляли найціннішими в РФ ракетами - розслідувач Bellingcat

06:30

"Назад в СРСР" – не варіант для України: що чекає на українську економіку після війниПогляд

06:29

Великобританія ввела кримінальну відповідальність за перетин її неба російськими літаками

Реклама
06:24

"Ми намагалися відступати!": російських солдатів женуть в Україну під дулами автоматівВідео

05:54

"Я не піду вбивати братів!": у РФ спалили військкомат, щоб не йти воювати в УкраїнуВідео

05:49

Путін не знає, що програв війну - Bellingcat

05:24

"Путіна змусять сідати за стіл переговорів": у МВС передбачили переломний момент у війні

04:52

Кількість жертв серед цивільного населення України перевищила тисячу: в ООН назвали сумні цифри

04:26

Розклад евакуаційних поїздів від Укрзалізниці на 9 березня 2022 року

03:32

Польські МіГ-29 для України: з'явилася реакція ПентагонуВідео

02:51

"Шматок металу на дні моря": у США "поховали" Північний потік-2Відео

02:17

"Чапаєв і Петька на підході": у Мережі висміяли бронепоїзд окупантів під МелітополемВідео

01:47

Ворог знизив темп і зазнає великих втрат: названі головні напрямки удару РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти