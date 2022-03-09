Росіяни катують персонал захопленої ЗАЕС та готують провокацію

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Росіяни катують персонал захопленої Запорізької атомної станції і змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використовувати з пропагандистською метою.

Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, що демонструє своїм громадянам і міжнародному співтовариству для виправдання власних злочинів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці в Facebook.

"Працівники Запорізької атомної станції вже чотири дні утримуються в заручниках. Усередині станції знаходяться близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки. Працівники станції фізично і психологічно виснажені",- йдеться в повідомленні.

Галущенко закликав наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій навколо атомних станцій, вивести окупаційні війська із захоплених атомних об'єктів і закрити небо над Україною.

читайте такожАтомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет-Глущенко"Аварія на атомних станціях в результаті застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде повністю в Росії. Якщо це станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття. Разом ми повинні покласти край ядерному тероризму Росії. Це потрібно зробити зараз - поки не стало надто пізно", - підсумував міністр.

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Нагадаємо, напередодні у Запорізькій ОДА заявили, що російські війська покинули Енергодар. Однак пізніше мер міста Дмитро Орлов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

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