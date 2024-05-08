Росіяни прорвалися у Красногорівку: ЗСУ заблокували ворога - Волошин

Українські захисники відрізали окупантів від постачання боєприпасів в місті, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-prorvalis-v-krasnogorovku-vsu-zablokirovali-vraga-voloshin-10563677.html Посилання скопійоване

Українські військові заблокували окупантів, які прорвалися до міста Красногорівка / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти прорвалися до Красногорівки в Донецькій області. Однак підрозділи Сил оборони України заблокували штурмові групи російської армії. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі Армія TV.

"Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там", - розповів Волошин.

За його словами, українські захисники відрізали окупантів від постачання боєприпасів.

відео дня

"Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки", - зазначив речник.

Також Волошин розповів, що російські війська здійснюють штурми поблизу селища Нетайлове і намагаються штурмувати східну частину Первомайського. Біля Невельського окупанти заходять малими групами, контратакують, проте ЗСУ успішно їх відбивають.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті 8 травня

Нагадаємо, на фронті в Україні спостерігається одна з найбільш загрозливих ситуацій з початку повномасштабного вторгнення Росії, заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Російські окупанти готуються до нового наступу. Точний сценарій якого поки невідомий, однак Жорін припускає, що РФ може готувати атаку на Харків.

Також окупанти можуть готувати наступ на півночі України, оскільки вони формують угрупування військ у Курській області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, ворог активізував штурмові дії на східному напрямку Харківської області, але наразі безуспішно.

Як повідомляв Главред, росіяни продовжують спроби захопити острів Нестрига у Херсонській області, використовують навіть гідроцикли. Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що окупанти стикаються з великими втратами через проведення штурмових дій з води.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред