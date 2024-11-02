РФ запускає по Україні оновлені 'Шахеди': експерт попередив про новий план Путіна

Зараз ворог шукає будь-які можливості для того, щоб максимально здешевити дрони.

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РФ готує масований удар по Києву / колаж: Главред, фото: pexels, Одеська ОДА

Головне із матеріалу:

Чим небезпечні "Шахеди" із термобаричною частиною

Росія готує масовану атаку по Україні

Під час останніх атак країна-агресорка Росія атакувала Україні "Шахедами" із термобаричною бойовою частиною. У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз розповіли про небезпеку таких зарядів. Однак поки не йдеться про масове використання дронів саме з термобаристикою.

"Якщо у інших "Шахедів" уламково-фугасна дія, то у цих бойова частина спрацьовує за рахунок тиску, температури та хімічних елементів. Тобто може йтись про інший спосіб ураження", - кажуть в КНДІСЕ, йдеться у матеріалі ТСН.

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Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов про оновлені "Шахеди" розповів, чим вони є небезпечні.

"В даному випадку ключовий вплив на об’єкт ураження здійснюється за допомогою температури. Фактично завданням цих дронів є запалювання. Якщо, наприклад, казати про уламково-фугасну бойову частину, то передбачається вибух та розліт уламків. Тут йдеться про дрони, які створюють умови для загоряння того чи іншого об’єкта", - розповів Селезньов.

За словами аналітика, зараз ворог шукає будь-які можливості для того, щоб максимально здешевити дрони та за рахунок здешевлення здійснювати більш масовані атаки, щоб максимально перевантажити наші системи ППО.

Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

"Окупанти протягом тижня використовують кілька сотень дронів, а лише кілька відсотків досягають цілей. Тому ворог шукає будь-які можливості масштабувати виробництво та рівень збитків для України. Ціллю таких "Шахедів" може бути будь-який об’єкт. Все, куди прилетить - окупантам буде за щастя. Нищення цивільних об’єктів - це створення певної зневіри в українському суспільстві. Жовтень був рекордним по кількості застосування "Шахедів" та їхніх аналогів - понад 2 тисячі. Ще два місяці тому відомі українські експерти казали, що це нереально, що російська оборонна промисловість неспроможна постачати на фронт тисячу дронів. А по факту - 2 тисячі", - розповів Владислав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

В той же час експерти спростовують твердження про те, що нові "Шахеди" більш небезпечніші, ніж їхні минулі аналоги.

"Попередньо відомо, що це не так. Кожний з "Шахедів" несе смертельну небезпеку, але рівень потужності саме цих дронів як мінімум не перевищує небезпеку попередніх", - йдеться у матеріалі ТСН.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 31 жовтня Україна опиниласьпід атакою балістики та шахедів. Росіяни здійснили запуск Шахедів з півночі та півдня. Ворог також атакував ракетами з тактичної авіації Одеську область. Потужні вибухи пролунали і в самій Одесі.

У Мережі зʼявилися подробиці атаки РФ на ДТЕК у Києві. Відключень вдалося уникнути, проте енергетики попереджають, що лінія потребує "суттєвого відновлення". У ДТЕК також повідомили, що завдяки автоматичним переключенням світло в домівках киян не зникало.

Через удар РФ по будинку в Харкові кількість поранених різко зросла. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час російської атаки загинув один хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років. Також знайдені фрагменти тіла попередньо ідентифікованої особи. Нічний удар ворога зруйнував підʼїзд багатоповерхівки, щонайменше 35 поранених людей.

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