Росіяни 'збирають плоди' від удару по Криму 24 червня: нові подробиці

За травень і червень Росія втратила в Криму близько 15 систем ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400.

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Вибухи в Криму / Колаж: головред, фото: Міноборони РФ, Радіо Свобода, скріншот із відео

Російські пропагандисти скиглять, що внаслідок удару по Криму 24 червня країна-окупантка втратила низку установок протиповітряної оборони.

Раніше OSINT-аналітики та незалежні видання підтвердили, що ЗСУ внаслідок тогочасних ударів влучили в центр космічного стеження РФ під Євпаторією.

Forbes тим часом зазначає, що цей центр був головною метою атаки. Згідно з висновками експертів, втрата працездатності об'єкта значно ускладнить для росіян, наприклад, наведення ракет.

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Однак ЗСУ уразили не тільки центр. Також пропагандисти розкрили подробиці вибухів у Сакському районі.

За словами "воєнкорів", окупанти нібито втратили щонайменше три установки ППО С-300/С-400, а також "втрачено важливі компоненти ППО".

Наслідки ударів під Євпаторією пропагандисти не бажають уточнювати - обмежуються тільки самим фактом: влучання у військову частину.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією. Цього ж року на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Вибухи в Криму - головне

У захопленому РФ Криму в ніч на 24 червня прогриміли нові вибухи. Їх чітко чули місцеві жителі в районі Євпаторії. Близько восьми вибухів було чутно в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві.

Стало відомо, що ЗСУ під час атаки на Крим, імовірно, уразили центр космічного стеження. Це загрожує "відрізати" загарбникам частину їхньої налагодженої мережі космічного зв'язку. До окупації Криму там розміщувався Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

Раніше окупанти 23 червня поцілили по пляжу в Севастополі снарядами ЗРК "Панцир". Тим часом ATACMS, як зізнаються пропагандисти, накрили таємний об'єкт Чорноморського флоту.

За підрахунками ЗСУ, за травень і червень Росія втратила в Криму близько 15 систем ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

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