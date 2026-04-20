Росіяни поцілили у райвідділок поліції: вирує пожежа - деталі удару по Прилуках

Інна Ковенько
20 квітня 2026, 12:28оновлено 20 квітня, 13:07
Внаслідок влучання безпілотника спалахнула велика пожежа.
Росіяни вдарили дроном у відділ поліції у Прилуках
Росіяни вдарили дроном у відділ поліції у Прилуках / Фото: ОВА, скриншот

Коротко:

  • Окупанти вдень атакували відділок поліції у Прилуках
  • Внаслідок удару спалахнула пожежа, є постраждалий
  • Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі

Окупаційні війська РФ у понеділок, 20 квітня, атакували районний відділ поліції в Прилуках на Чернігівщині.

Внаслідок влучання безпілотника частина будівлі зруйнована, пошкоджені цивільна інфраструктура та автівки. Про це повідомив начальник ГУНП в Чернігівській області Іван Іщенко.

"Близько 10:35 у Прилуках сталося влучання у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована, вибиті вікна, пошкоджені службові автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Станом на зараз відомо про одного постраждалого місцевого жителя.

Як писав Главред, у ніч на 17 квітня російські окупанти масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Вночі на 17 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар припав на потужності Чернігівобленерго. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без світла.

Вночі на 16 квітня та вранці у четвер армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Київ був під ударом балістики та дронів.

Шахед / Інфографіка: Главред

РФ застосовує нову тактику для ударів по Україні - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що використання окупантами безпілотників для ударів по мирному населенню стало не випадковістю, а частиною стратегії ведення війни.

Подібні дії є частиною системного підходу РФ під назвою "людське сафарі", адже росіяни навмисно використовують FPV-дрони для пошуку та ураження виключно цивільних цілей.

"Російське командування інтегрувало терор проти мирного населення в ширшу схему операції повітряного перехоплення. На відміну від традиційного військового перехоплення, яке фокусується на логістиці армії, росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах у ближньому тилу, щоб паралізувати життя в регіоні та зупинити використання певних доріг", — йдеться у звіті.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

