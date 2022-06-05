Росіяни зганьбилися ракетним ударом по Києву: в УЗ рознесли заяви РФ про знищення складу танків

В Укрзалізниці рознесли заяви РФ про знищення складу техніки внаслідок ракетного удару по Києву/ Фото ілюстративне: ДСНС України, Telegram

Під час ракетного удару по Києву вранці у неділю, 5 червня, постраждала залізнична інфраструктура. 4 ракети влучили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, який розташований на лівому березі Києва.

Загиблих не було, постраждав один залізничник – його госпіталізували. Про це розповів у Telegram голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін.

Він зазначив, що ніяких публічних заяв про обстріли Укрзалізниця спочатку не робила, адже удари по залізничній інфраструктурі відбуваються дуже часто.

"В принципі, для нас це вже стандартний початок дня. Вони б’ють по залізниці щодня, ми оперативно ремонтуємось і їдемо далі… Тому оперативно приступили до ліквідації наслідків удару. Ми не робили ніяких публічних заяв про обстріли, тому що в цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався", – розповів Камишін.

У той же час в Міноборони Росії почали активно поширювати інформацію, нібито ціллю удару були танки Т-72 та інша бронетехніка, які Україні надали західні держави. При цьому в російському Міноборони почали розповідати, що ця військова техніка стояла саме на території Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ) в Києві, і ракетними ударами Росії нібито вдалося її знищити.

Камишін прокоментував такі заяви російської сторони, наголосивши, що це просто брехня і ніяких танків на території заводу не було.

"Вони (Міноборони РФ – ред.) вчергове збрехали… Заявляю – на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", – зазначив голова правління АТ Укрзалізниця.

Для спростування російської брехні Камишін запросив українських та іноземних журналістів прийти на ДВРЗ, щоб побачити, які "західні танки" нібито "демілітаризувала" РФ на заводі.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, вранці 5 червня у Києві були зафіксовані вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах під час повітряної тривоги. Місцеві жителі чули свист багатьох ракет, а потім звуки вибухів.

Як виявилося пізніше, що удари в Києві противник наносив по об'єктах Укрзалізниці.

Внаслідок ракетного обстрілу постраждала одна людина, її госпіталізували.

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