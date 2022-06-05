Ворог б'є по об'єктах Укрзалізниці: нові деталі ракетного удару по Києву

Сергій Лещенко уточнив, що удари в Києві наносилися по об'єктах залізничної інфраструктури.
Над Обухівським районом Київської області захисниками України була збита ворожа ракета.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
"Сьогодні вранці над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо, жертв і руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Жителів регіону просять залишатися в укриттях під час повітряних тривог.
Разом з тим мер Броварів Київської області Ігор Сапожко повідомив подробиці ракетного обстрілу.
За його словами, після попадання ракет у місті відчувається запах гару.
"Після прильотів у столиці відчувається запах чадного диму в повітрі", - додав Сапожко.
У свою чергу радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко уточнив, що удари в Києві наносилися по об'єктах Укрзалізниці.
Нагадаємо, в неділю вранці, 5 червня, в Києві були зафіксовані вибухи в Дарницькому і Дніпровському районах під час повітряної тривоги.
У соцмережах користувачі активно повідомляли, що чули свист ракет, а потім звуки вибухів. За недоведеною інформацією, яка з'явилася в соцмережах, одна з ракет потрапила в нежитлове приміщення, і зараз там пожежа.
Пізніше стало відомо про одного постраждалого в результаті обстрілу.
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