Ворог б'є по об'єктах Укрзалізниці: нові деталі ракетного удару по Києву

Наслідки ракетного обстрілу Києва / Скріншот

Над Обухівським районом Київської області захисниками України була збита ворожа ракета.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

"Сьогодні вранці над Обухівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо, жертв і руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Жителів регіону просять залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Разом з тим мер Броварів Київської області Ігор Сапожко повідомив подробиці ракетного обстрілу.

За його словами, після попадання ракет у місті відчувається запах гару.

"Після прильотів у столиці відчувається запах чадного диму в повітрі", - додав Сапожко.

У свою чергу радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко уточнив, що удари в Києві наносилися по об'єктах Укрзалізниці.

Нагадаємо, в неділю вранці, 5 червня, в Києві були зафіксовані вибухи в Дарницькому і Дніпровському районах під час повітряної тривоги.

У соцмережах користувачі активно повідомляли, що чули свист ракет, а потім звуки вибухів. За недоведеною інформацією, яка з'явилася в соцмережах, одна з ракет потрапила в нежитлове приміщення, і зараз там пожежа.

Пізніше стало відомо про одного постраждалого в результаті обстрілу.

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