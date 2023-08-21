"Росіяни про це мріяли": окупанти націлилися на два міста України – Жданов

Олег Жданов прокоментував ймовірний сценарій удару РФ на сході України.

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Олег Жданов спрогнозував ймовірний напрямок нового удару РФ / sprotyv.info, УНІАН

Відомий військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував ймовірність загострення боїв у Харківській області та можливість нового наступу окупантів РФ.

"Якщо гіпотетично допустити, що Росія відріже нас по Оскольському водосховищу, то, глянувши на карту, можна побачити, що російські війська таким чином виходять на Святогірськ, а це околиця Слов'янська. Росіяни про це мріяли – Слов'янськ і Краматорськ. Далі від Святогірська можна рухатися, припустимо, на Барвінкове вздовж кордону або на Олександрівку - принципової різниці немає", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт також прокоментував ймовірний сценарій удару РФ уздовж кордону Донецької області.

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"Так що російські війська, може бути, і не підуть в Харківську область, тому що їм потрібно буде, по-перше, форсувати річку, щоб повторно вийти на Ізюм, а для них це великі ризики, адже логістика через річку вельми утруднена. По-друге, у разі досягнення тут успіху російські війська далі зможуть рухатися вздовж адміністративного кордону Донецької області", - додав Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов назвав, де чекати удару окупантів. Найважче, чого можна чекати від окупантів РФ напередодні Дня Незалежності України – це спроба Росії відбити Куп'янськ Харківської області, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Раніше експерт Олександр Мусієнко розповів, що щодня російські окупаційні війська намагаються взяти верх над обороною українських захисників на Куп'янському напрямку. Ці постійні маневри росіян є важливою частиною їх ключового задуму.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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