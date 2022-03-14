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Росіяни вночі розбомбили будинки мирних жителів в Охтирці: є загиблі

14 березня 2022, 10:37

Під завалами продовжують шукати людей.

Окупанти розбомбили будинки в Охтирці/ Скрін з відео

В Охтирці Сумської області у ніч на понеділок, 14 березня, російські окупанти розбомбили будинки мирних мешканців.

Уже підтверджено, що внаслідок авіаударів загинули троє осіб, проте пошуки людей під завалами ще продовжуються. Про це розповів мер Охтирки Павло Кузьменко у відеозверненні.

"Вночі було авіабомбардування міста Охтирка. І це було бомбардування приватного сектору, житлових будинків, де загинуло щонайменше троє цивільних людей. Інших поки що не знайшли. За мною горять будинки", – розповів мер.

Також міський голова відповів на звинувачення, які звучали раніше від громадян, що він знімає на відео та оприлюднює руйнування після обстрілів. Він наголосив, що знімає лише тоді, коли від обстрілів страждають житлові будинки, і не розповсюджує інформацію про військові об’єкти.

"Я показую всьому світу, що робить ворог із нами, що він нас знищує, що він нас бомбить. І що він вміє воювати тільки з цивільним населенням", – сказав він.

Кузьменко також закликав НАТО закрити небо над Україною.

Пожежа після авіаудару в Охтирці/ Скрін з відео

Як розповіли в ДСНС України, авіаудар по Охтирці стався о 21:33 в неділю, 13 березня.

"13 березня в м. Охтирка о 21:33 черговий караул 22-ї державної пожежно-рятувальної частини працював на місці авіаудару, який ворог наніс по житловому сектору, що знаходиться по вул. Сумська. Горіли два житлових будинки, ліквідовуючи пожежу, на місці було виявлено тіла двох загиблих людей. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалось врятувати 4 людини", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російська авіація нанесла авіаудар на Рівненщині. Своєю атакою окупанти пошкодили місцеву телевізійну вежу.

Також у Києві в районі Оболонь російські загарбники обстріляли дев’ятиповерховий житловий будинок. Через влучання в будівлю там виникла пожежа. За попередніми даними, уже знайшли двох загиблих. Пошуки тривають.

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