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Росія вдарила ракетами по Рівненщині: пошкоджено телевізійну вежу

14 березня 2022, 07:56

Росія продовжує бомбити українські міста.

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Окупанти завдали удару по телевежі на Рівненщині / radiomap.eu

Російська авіація нанесла авіаудар на Рівненщині. Своєю атакою окупанти пошкодили місцеву телевізійну вежу.

Відповідну інформацію оприлюднив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Це сталося на світанку після кількох годин повітряної тривоги, яка станом на 7:17 триває ще з 2:28 14 березня.

"В результаті авіаудару пошкоджена телевізійна вежа на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби", - написав Коваль.

У коментарі Суспільному Віталій Коваль розповів, що телевізійну вежу біля Рівного пошкодили внаслідок авіаудару вночі 14 березня о 05:20.

читайте такожАрестович передрік Кадирову смерть під Києвом і запросив його в гостіНагадаємо, в ніч на 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області.

Авіаудар був здійснений з акваторії Чорного і Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Військові РФ випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет вдалося збити в повітрі.

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