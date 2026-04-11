Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі: пошкоджено дитсадок, є загиблі

Удар по Одесі

Коротко:

Росіяни атакували Одесу безпілотниками

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура

Внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей

У ніч на 11 квітня російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Зафіксовано влучання в приватні житлові будинки, зайнялися пожежі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Він наголосив, що внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей. Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

"Суттєвих пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Пошкоджено заклади харчування. Під ударом також опинилися об’єкти інфраструктури", - додав Лисак.

За його словами, з ночі на всіх локаціях працюють комунальні служби. Фахівці закривають пошкоджені вікна, латають покрівлі та розчищають території від уламків і решток.

Загроза масованого удару по Україні Майор ЗСУ Андрій Ткачук заявляв, що російські окупанти можуть здійснити масований обстріл українських міст. На його думку, це може статися вже найближчим часом. "Я би не виключав того, що росіяни в контексті своєї поведінки, мерзенності та цинічності можуть провести обстріл цивільних українських міст", - наголосив він.

Російські удари - останні новини

Як повідомляв Главред, пізно ввечері в п'ятницю, 10 квітня, окупаційні війська РФ цинічно атакували Суми дронами-камікадзе. Російський дрон поцілив у багатоповерхівку. Внаслідок влучання полум'я охопило фактично весь будинок.

Вранці 10 квітня в Конотопі Сумської області під час атаки російських дронів пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомляв про "приліт" і пожежу в адміністративній будівлі та житловому будинку.

В ніч на 8 квітня російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.

Про персону: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

