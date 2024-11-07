Росіяни почали нову хвилю наступу - DeepState

Російські окупанти розпочали контрнаступальні дії у Курській області.

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РФ розпочала новий наступ у Курській області / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, DeepState

Головні тези:

РФ наступає у Курській області

ЗСУ зупинили основний натиск окупантів

Російські окупанти розпочали нову хвилю наступу. Серйозні бої тривають у Курській області. Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що окупанти застосовують традиційну тактику - десантують піхоту на БМП.

відео дня

Росіяни поновили наступальні дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу.

"День видався важким у підрозділів Сил Оборони на Курщині ... По останньому вектору ситуація уточнюється, а на решті ділянок основний натиск вдалося зупинити. Звісно, на цьому ка**пи не зупиняться, і спробують ще не раз новоприбулими підрозділами здійснити масовані штурми", - йдеться у повідомленні.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Окупанти намагаються просуватися на захід від міста Селидове. Ворог атакує село Петрівка та вже захопили Григорівку.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

Також зазначається, що РФ стягує техніку на Харківський напрямок. Речник ОТУ "Харків" Євген Романов зазначив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Нині окупанти атакують на цьому напрямку лише піхотою.

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