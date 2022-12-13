Росіяни готуються до оборони всередині країни: експерт вказав на слабкість позицій РФ

Росія готується до оборони всередині країни-оскільки там усвідомлюють, що через час лінія фронту може опинитися на кордонах України і РФ.

Експерт вказав на слабкість позицій РФ / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Росіяни, жителі країни-агресора, готуються до оборони на власній території - оскільки поступово приходить до них розуміння того, що вже скоро лінії фронтів україно-російської війни проходитимуть на кордонах РФ. Про це військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан заявив у коментарі "24 каналу".

"Вже можна говорити про те, що росіяни готуються захищати свій кордон від злих українців. Вони вже викопують засічні лінії вздовж Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Напасти на нас їм не вистачить сил. Може бути, за кількістю і вистачить. Але стільки засобів ураження у них вже немає", – заявив експерт.

Фахівець також особливо зазначив - Росія зараз масово готує свіжомобілізованих саме для оборони.

За словами Світана, до весни росіяни здатні набрати близько 300 тисяч осіб, але підготовка їх буде на вкрай низькому рівні. Забезпечити їх Кремль повною мірою зброєю і боєприпасами ніяк не зможе.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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