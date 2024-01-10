Росіяни готуються до масштабного наступу: експерт попередив про нову фазу війни

За словами аналітика, росіяни продовжують наступальні дії по всій лінії фронту на сході України.

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Експерт попередив про нову фазу війни / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Зимовий наступ російської армії,не зважаючи на колосальні втрати серед особового складу та в техніці, не приніс бажаних результатів. Проте вважати його повним провалом ще рано. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військовий аналітик Денис Попович. При цьому він наголосив, що навіть при провалі деяких завдань російські війська продовжують діяти на фронті, і зараз спостерігається фаза затишшя.

"Коли ми говоримо про публікацію Bild, висновки про те, що наступ РФ провалився, на мій погляд, поспішні. Хоча нам і приємно це чути. Якщо зараз навіть є якесь затишшя на фронті, то воно може бути пов’язане тільки з перегрупуванням", — сказав Попович.

За висновком аналітика, російські війська провдовжують наступальні операції фактично по всій східній дузі фронту.

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"Тому говорити про те, що їхній наступ повністю захлинувся, я б зараз не став", — сказав Попович.

В той же час, Попович підкреслив, що ворог не виконав поставлені завдання, пов'язані з оточенням Авдіївки, захопленням Куп'янська та обходом Бахмута для атаки з тилу та флангу позиції українських Збройних сил.

Оглядач також зазначив, що місто Куп'янськ є важливим для окупантів, перш за все, як логістичний центр.

"Там недалеко є станція Куп’янськ-Вузловий. І вона важлива для російської армії, для забезпечення, постачання тих сил, які вони кинули, щоб забезпечити захоплення Донецької області в межах її адмінмежі. Але оскільки росіяни не захопили ані Куп’янськ, ані Авдіївку, то фактично про вихід до кордонів Донецької області говорити вкрай рано. Якщо взагалі можливо", — наголосив Попович.

На думку Поповича, перегрупування російських військ може бути пов'язане з великими втратами, які понесли окупанти. Він додав, що зараз російським окупантам потрібно поповнення для відновлення наступальних операцій на східному фронті.

Наступ росіян на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з командувачем Сухопутними військами Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умеровим та начальником Генерального штабу Сергієм Шапталом відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області. Сирський представив звіт про поточну ситуацію. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як повідомив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо, наразі Збройні сили України не зафіксували жодних підготовок з боку Росії щодо можливого наступу на Харків.

Російські війська зібрали близько 12 тисяч військових у Бєлгороді, однак така кількість сил, ймовірно, недостатня для проведення наступу на Харків. За словами колишнього заступника керівника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Романенка, ворог має намір захопити Куп'янськ у Харківській області, оскільки цей район є для них важливим логістичним центром.

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