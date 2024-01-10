УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни готуються до масштабного наступу: експерт попередив про нову фазу війни

Юрій Берендій
10 січня 2024, 13:20
За словами аналітика, росіяни продовжують наступальні дії по всій лінії фронту на сході України.
Росіяни готуються до масштабного наступу: експерт попередив про нову фазу війни
Експерт попередив про нову фазу війни / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Зимовий наступ російської армії,не зважаючи на колосальні втрати серед особового складу та в техніці, не приніс бажаних результатів. Проте вважати його повним провалом ще рано. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військовий аналітик Денис Попович. При цьому він наголосив, що навіть при провалі деяких завдань російські війська продовжують діяти на фронті, і зараз спостерігається фаза затишшя.

"Коли ми говоримо про публікацію Bild, висновки про те, що наступ РФ провалився, на мій погляд, поспішні. Хоча нам і приємно це чути. Якщо зараз навіть є якесь затишшя на фронті, то воно може бути пов’язане тільки з перегрупуванням", — сказав Попович.

За висновком аналітика, російські війська провдовжують наступальні операції фактично по всій східній дузі фронту.

відео дня

"Тому говорити про те, що їхній наступ повністю захлинувся, я б зараз не став", — сказав Попович.

В той же час, Попович підкреслив, що ворог не виконав поставлені завдання, пов'язані з оточенням Авдіївки, захопленням Куп'янська та обходом Бахмута для атаки з тилу та флангу позиції українських Збройних сил.

Оглядач також зазначив, що місто Куп'янськ є важливим для окупантів, перш за все, як логістичний центр.

"Там недалеко є станція Куп’янськ-Вузловий. І вона важлива для російської армії, для забезпечення, постачання тих сил, які вони кинули, щоб забезпечити захоплення Донецької області в межах її адмінмежі. Але оскільки росіяни не захопили ані Куп’янськ, ані Авдіївку, то фактично про вихід до кордонів Донецької області говорити вкрай рано. Якщо взагалі можливо", — наголосив Попович.

На думку Поповича, перегрупування російських військ може бути пов'язане з великими втратами, які понесли окупанти. Він додав, що зараз російським окупантам потрібно поповнення для відновлення наступальних операцій на східному фронті.

Наступ росіян на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з командувачем Сухопутними військами Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умеровим та начальником Генерального штабу Сергієм Шапталом відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська Харківської області. Сирський представив звіт про поточну ситуацію. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як повідомив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо, наразі Збройні сили України не зафіксували жодних підготовок з боку Росії щодо можливого наступу на Харків.

Російські війська зібрали близько 12 тисяч військових у Бєлгороді, однак така кількість сил, ймовірно, недостатня для проведення наступу на Харків. За словами колишнього заступника керівника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Романенка, ворог має намір захопити Куп'янськ у Харківській області, оскільки цей район є для них важливим логістичним центром.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка Купянск
Реклама

Головне за день

На аеродромі "Енгельс 2" в Росії лунали вибухи: ЗМІ повідомляють про атаку БПЛА

На аеродромі "Енгельс 2" в Росії лунали вибухи: ЗМІ повідомляють про атаку БПЛА

12:24 Україна
Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Вільнюса: що відомо

Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Вільнюса: що відомо

11:11 Україна
РФ за добу втратила сотні військових і десятки одиниць техніки: що відбувається на фронті

РФ за добу втратила сотні військових і десятки одиниць техніки: що відбувається на фронті

10:46 Україна
Всі головні новини

Популярне

Щури і миші ніколи не залізуть в дім: експерт назвав 2 копійчані засоби 42364

Щури і миші ніколи не залізуть в дім: експерт назвав 2 копійчані засоби

Від чого помер Віталій Білоножко: вдова легендарного співака порушила мовчання 21876

Від чого помер Віталій Білоножко: вдова легендарного співака порушила мовчання

Окупанти величезним штурмом пішли на Кринки: лейтенант ЗСУ доповів обстановку 20966

Окупанти величезним штурмом пішли на Кринки: лейтенант ЗСУ доповів обстановку

Помер народний артист України Віталій Білоножко 16639

Помер народний артист України Віталій Білоножко

Останні новини

13:20

Росіяни готуються до масштабного наступу: експерт попередив про нову фазу війни

13:20

Чи гріх гадати на картах Таро: прості відповіді приголомшать багатьох

12:53

Як відключити рекламу на айфоне в браузері: хитрий і простий "трюк"

12:50

Досить постійно мити плиту: як зробити, щоб жир не розлітався по всій кухні

12:34

Азербайджанське радіо взяло на ротацію пісні Потапа

Кремль готується до "чорних лебедів": Вадим Денисенко - про створення нових ПВККремль готується до "чорних лебедів": Вадим Денисенко - про створення нових ПВК
12:24

На аеродромі "Енгельс 2" в Росії лунали вибухи: ЗМІ повідомляють про атаку БПЛА

11:59

Більше 2 млн грн: чоловік у себе вдома знайшов купу грошей, але різко "обламався"

11:45

Підроблені донати: Даша Квіткова виправдалася перед підписниками

11:44

"Замовчування війни - злочин": Астаф'єва висварила тих, хто мовчить про війну

Реклама
11:40

NASAMS обіцяли ще рік тому: Канада досі не передала Україні ЗРК - ЗМІ

11:13

Чим почистити дзеркала, щоб блищали: дуже простий, але ефективний спосіб

11:11

Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Вільнюса: що відомо

11:07

В Україні перерахували пенсії: хто отримає на тисячі гривень більше звичайного

10:46

РФ за добу втратила сотні військових і десятки одиниць техніки: що відбувається на фронті

10:45

"Я прийняв рішення": колишній Лорак підтвердив розлучення і заступився за нову дівчину

10:45

Швидкий тест на IQ: лише 1% людей зможе знайти панду серед слонів за 8 секунд

10:38

Міль не з'їсть ні крупинки: що розумні господині кладуть в шафи

10:25

Експерт пояснив, чого і кого варто боятися диктатору Путіну

10:23

Ситуація на Куп'янському напрямку різко змінилась: в ЗСУ назвали причину

10:19

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Змії - не гарячіться, Півні - уникайте минулого

Реклама
10:06

Тест по картинці: чи є у вас проблеми із зобов'язаннями у стосунках

09:42

Як українцям "добрати" стаж і не залишитися без пенсії: інструкція з купівлі

09:32

Росіяни знову обстріляли Україну ракетами з КНДР: в Білому домі назвали дати

09:13

Як збити високий тиск: лікар Габорець назвав те, що повинно бути завжди під рукоюВідео

09:13

Блокпости на Київщині не прибрали: комендант пояснив, чи ловлять на них ухилянтів

08:30

Зазнали значих втрат: у росіян серйозні проблеми на лівому березі Дніпра - ISW

08:14

РФ вдарила ракетами по дитячому табору в Харкові: було два "прильоти"Фото

08:10

Війна КНР за Тайвань: чого чекатиПогляд

07:31

У РФ хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" на Харківщині - ISW

06:51

"Цього року Україна буде де-факто розділена": у The Time назвали один з ризиків 2024 року

06:20

Лише геній помітить тварину на загадковій картинці: завдання треба вирішити за 8 секунд

06:10

Як США ведуть велику політичну гру з допомогою для УкраїниПогляд

05:50

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти лисицю

04:35

"Це пришвидшило б перебіг війни": аналітик сказав, що потрібно ЗСУ для контрнаступу

04:30

Лише найуважніші знайдуть кота серед кактусів за 8 секунд: весела оптична ілюзія

04:00

Санта Дімопулос позувала ню на Балі для російського фотографа

03:30

Загроза нового штурму Харкова: полковник ЗСУ оцінив чисельність ударного кулака РФ

03:03

"Тут є новина": Дорофєєва оцінила чутки про свою вагітність від Кацуріна

02:48

Хитра головоломка: лише 2% володарів "супермізків" зможуть знайти тварину за 8 секунд

02:02

Досить 1 таблетки: як легко прибрати запах з відра для сміття

Реклама
01:36

У зірки "Рятувальників Малібу" виявлено серйозну хворобу

01:24

Бабусин метод для чищення дека духовки: знадобляться лише 2 речі, які є вдома

00:31

Росія вдарила ракетами по Харкову, є приліт: подробиці

00:30

Кхал Дрого в активному пошуку: Джейсон Момоа офіційно розлучається з дружиною

09 січня, вівторок
23:29

Перерізати два основних шляхи: Гетьман розповів, як ізолювати війська РФ у Криму

22:39

Ксенія Мішина розповіла, як харчується і нарвалася на критику

22:33

Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, але США були проти – ЗМІ

22:28

Харкову не загрожує наступ РФ: у ЗСУ вказали на важливий момент

21:51

Молодик 11 січня: три знаки зодіаку відчують справжнє диво в цей день

21:30

Помер Віталій Білоножко: де відбудеться прощання і похорон артиста

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти