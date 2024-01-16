Окупанти можуть вдарити ракетами з моря: у ЗСУ попередили українців про загрозу

Ракетна загроза з моря зараз дуже велика. Окупанти можуть завдати ракетного удару, використовуючи кораблі.

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Окупанти можуть вдарити ракетами з моря/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, КМВА

Зараз зберігається висока ракетна загроза з моря, тому що російські окупанти вивели в море свої кораблі. У ЗСУ закликали українців не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це попередила очільниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що у морі зараз перебувають велику десантні кораблі країни-агресорки Росії.

"Я не знаю, чим у них там завинив особовий склад морського напрямку, але всі вони були безжалісно вигнані у штормову погоду в море. Зокрема, проводили навчання і злагодженість екіпажів великі десантні кораблі, які довготривалий час виконували суто логістичну функцію, і напевно вже позабулися, що вони є бойовими. Саме тому їх змусили стрепенутися у бойових умовах. Але великі десантні кораблі були заведені в пункти базування", – розповіла Гуменюк.

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Вона зазначила, що у море, зокрема, був виведений десантний корабель "Адмірал Макаров". Це судно може нести 8 ракет "Калібр".

Гуменюк пояснила, що навіть у 3-4-бальних штормових умовах, як зараз, цей десантний корабель може бути застосований для нанесення ракетних ударів. Ці удари можуть бути точкові або комбіновані з дронами.

"Тому ми говоримо про рівень ракетної небезпеки з моря як високий і попереджаємо, що у випадку оголошення повітряної тривоги треба переходити в укриття упродовж кількох хвилин", – наголосила очільниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари ракетами і дронами по Україні

Вранці у суботу, 13 січня, окупанти запустили по Україні ракети. Після цього пролунали вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому та інших містах. РФ випустила по території України крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря. Також у небо підняли Міг-31.

Після цього повідомили, що сили ППО збили 8 цілей, ще 20 – не досягли мети. Захисники неба знищили сім російських крилатих ракет Х-101/Х-555 / Х-55 і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Частина ракет не досягла мети.

Нагадаємо, РФ посилила ракетні удари по Україні – у розвідці Естонії назвали причину. Удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.

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