Росіяни гатили з артилерії по Сумській області, є загиблі

Росіяни сьогодні били по Сумщині / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

У п'ятницю, 15 Липня, ворог обстріляв населені пункти Сумської області - найбільше разів влучили по тим, що знаходяться за кілька десятків кілометрів від кордону з РФ.

Ворожі війська били з мінометів та ствольної артилерії, повідомляє голова Сумської ОВВА Дмитро Живицький у Telegram.

По Шалигінській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів.

Глухівська громада - близько десятої ранку окупанти відкрили вогонь з мінометів. 9 вибухів. Після 13:00 почався обстріл з реактивної артилерії, більше 20 прильотів. У результаті обстрілу 1 людина загинула, ще четверо поранено.

Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, 4 вибухи.

Білопільська громада - близько 14: 00-8 прильотів зі ствольної артилерії.А близько 16: 00 ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілу троє осіб були поранені.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

Жертвою російської ракети став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк".

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