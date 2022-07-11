HIMARS / Википедия, Facebook Максим Козицкий

Важка артилерія супротивника чисельно перевищує українську у пропорції вісім до одного. Це ставить Україну у вкрай невигідне положення, каже речник Українського міжнародного легіону Демієн Магроу.

На брифінгу у понеділок, 11 липня він заявив, що для подолання розбіжності необхідно більше зброї від західних партнерів України.

"Зараз ми вступаємо у нову фазу війни, коли перевага збройних сил РФ у важкому озброєнні сильно відчувається. Завдяки реактивним системам залпового вогню M142 HIMARS, які Україні поставили Сполучені Штати, докорінно змінюють ситуацію на полі бою вже зараз", - каже він, передає Reuters.

Магроу також стурбований долею бійців легіону, які перебувають у полоні на території самопроголошеної Донецької народної республіки, що знаходиться під фактичним контролем Росії. До смертної кари вже було засуджено трьох громадян інших країн, які служили у лавах Збройних сил України

"Нас дуже засмучує використання наших військових як інструменту впливу", - ділиться Магроу.

читайте такожУ "ДНР" двох полонених "азовців" засудили до смертної кари

Читайте також:

Переклад: Поліна Панасенко