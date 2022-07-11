До смертної кари вже було засуджено трьох громадян інших країн, які служили у лавах Збройних сил України
Важка артилерія супротивника чисельно перевищує українську у пропорції вісім до одного. Це ставить Україну у вкрай невигідне положення, каже речник Українського міжнародного легіону Демієн Магроу.
На брифінгу у понеділок, 11 липня він заявив, що для подолання розбіжності необхідно більше зброї від західних партнерів України.
"Зараз ми вступаємо у нову фазу війни, коли перевага збройних сил РФ у важкому озброєнні сильно відчувається. Завдяки реактивним системам залпового вогню M142 HIMARS, які Україні поставили Сполучені Штати, докорінно змінюють ситуацію на полі бою вже зараз", - каже він, передає Reuters.
Магроу також стурбований долею бійців легіону, які перебувають у полоні на території самопроголошеної Донецької народної республіки, що знаходиться під фактичним контролем Росії. До смертної кари вже було засуджено трьох громадян інших країн, які служили у лавах Збройних сил України
"Нас дуже засмучує використання наших військових як інструменту впливу", - ділиться Магроу.
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Переклад: Поліна Панасенко