Росіяни тікають з Луганська: військові РФ почали ховатися в тилу – Генштаб ЗСУ

На Луганщині в окремих населених пунктах стало менше особового складу російських військових.

Військові РФ почали ховатися в тилу/ Міноборони РФ

Країна-агресорка РФ вивозить з окупованого Луганська сім’ї російських військовослужбовців – їх перевозять на території Росії. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію російської федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил рф", – йдеться у повідомленні.

У той же час на Луганщині в окремих населених пунктах стало менше особового складу ворога. Професійні російські військові ховаються за спинами мобілізованих, яких у першу чергу відправляють на першу лінію фронту.

"Упродовж 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. У той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Раніше військовий аналітик, полковник Петро Черник зазначав, що російські окупанти навряд чи підуть у великий наступ в Луганській області, проте відкидати такий сценарій не можна, адже країна-агресорка РФ уже не раз вчиняла "божевільні дії".

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що країна-агресорка РФ може здійснити наступальні дії у найближчі місяці, зокрема, навесні 2023 року.

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