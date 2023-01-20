"Не виключаю їхнього божевілля": полковник ЗСУ пояснив, чи піде РФ у великий наступ на Луганщині

Окупанти спробують прорвати оборону захисників України на якомусь із напрямків в Луганській області.

Полковник ЗСУ пояснив, чи піде РФ у великий наступ на Луганщині/ Міноборони РФ, скрін

Російські окупанти навряд чи підуть у великий наступ в Луганській області, проте відкидати такий сценарій не можна, адже країна-агресорка РФ уже не раз вчиняла "божевільні дії".

Таку думку висловив військовий аналітик, полковник Петро Черник в інтерв’ю ТСН.ua. Він наголосив, що Росії зараз немає за рахунок чого проводити серйозні проривні операції на цьому напрямку.

"Поки що мені важко зрозуміти, як їм може вдатися зробити якісь проривні серйозні операції (на Луганщині – ред.). Скажімо, на глибину до 15 км, а це глибина механізованої бригади біля Бахмута, який вони нібито "взяли", і Соледар, який там уже повністю "під їхнім контролем" (за брехливими заявами Росії – ред.)", – зазначає Черник.

Проте він зазначає, що повністю відкидати цей варіант не можна, адже росіяни "здатні на божевілля".

"За рахунок чого, якої якісної техніки вони здійснять ці проривні операції. Я собі поки що це важко уявляю, але разом з тим я не виключаю їхнього божевілля", – каже полковник.

У той же час Черник висловив впевненість, що окупанти спробують прорвати оборону захисників України на якомусь із напрямків на Луганщині. Але на якому саме напрямку це може статися – поки що невідомо, зазначає полковник.

Ситуація на Луганщині

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупаційні війська Росії зібрали вже близько 30 тисяч своїх військ у Луганської області. Загарбники постійно обстрілюють звільнені ЗСУ населені пункти в регіоні.

Також Гайдай розповідав, що Збройні сили України продовжують планомірне звільнення Луганської області і поступово просуваються в районі Кремінної. Окупанти Росії обстрілюють українські позиції з боку Донецької та області та атакують на Харківському напрямку. Сили оборони відбивають їх атаки.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що українські військові контрнаступають в Луганській області. Вони вже дуже близько підійшли до Кремінної. Тепер окупанти знаходяться під загрозою потрапляння в "котел". Він стверджує, що 15 тисяч окупантів можуть опинитися в оперативному оточенні.

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