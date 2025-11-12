Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни атакували кілька областей України: є загиблі та постраждалі, зруйновано інфраструктуру

Інна Ковенько
12 листопада 2025, 10:36оновлено 12 листопада, 11:15
887
Росіяни атакували Україну 121 дроном, є влучання понад 30 з них.
Росіяни атакували кілька областей України: є загиблі та постраждалі, зруйновано інфраструктуру
Росіяни обстріляли кілька областей України / Колаж: Главред, фото: ОВА, ДСНС

Коротко:

  • Росіяни масовано атакували кілька областей України
  • Окупанти нанесли удар 121 дроном, є влучання понад 30 з них
  • ППО знешкодила 90 російських дронів

Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по низці українських областей, внаслідок чого загинули та постраждали люди, пошкоджено житлові будинки й об’єкти інфраструктури.

У ніч на 12 листопада, під ударом були Дніпропетровська, Черкаська, та Одеська області. Росіяни нанесли удар 121 дроном, є влучання понад 30 з них. За минулу добу під обстілом були Запорізька та Херсонська Області. Про це повідомили голови місцевих ОВА та Повітряні сили України.

відео дня

ППО знешкодила 90 російських дронів на півночі, сході, півдні та центрі країни.

На Дніпропетровщині під ворожими ударами перебували кілька населених пунктів.

Артилерією та БпЛА росіяни атакували Васильківську громаду, що на Синельниківщині.

"На жаль, загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура" - повідомляє очільник ОВА Владислав Гайваненко.

Ворог спрямував безпілотники і на Павлоград. Внаслідок атаки виникли пожежі - пошкоджень зазнали приватні підприємства та автомобілі.

По Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон. Поцілив по райцентру і Покровській громаді: горів приватний будинок.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про атаку на Одесу, де внаслідок удару БпЛА сталося займання на верхніх поверхах будівлі, що перебуває на стадії будівництва.

На Черкащині повітряна тривога була оголошена ще на початку доби 12 листопада.

"По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. У нашому небі в результаті знешкодили три російські БпЛА. Минулось без потерпілих. За попередніми даними, руйнацій від падіння уламків теж немає", підсумував очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

  • Росіяни завдали удару по кількох обласях України
    Росіяни завдали удару по кількох обласях України Фото: ОВА, ДСНС
  • Росіяни завдали удару по кількох обласях України
    Росіяни завдали удару по кількох обласях України Фото: ОВА, ДСНС
  • Росіяни завдали удару по кількох обласях України
    Росіяни завдали удару по кількох обласях України Фото: ОВА, ДСНС
  • Росіяни завдали удару по кількох обласях України
    Росіяни завдали удару по кількох обласях України Фото: ОВА, ДСНС
  • Росіяни завдали удару по кількох обласях України
    Росіяни завдали удару по кількох обласях України Фото: ОВА, ДСНС
  • Росіяни завдали удару по кількох обласях України
    Росіяни завдали удару по кількох обласях України Фото: ОВА, ДСНС

За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж минулої доби окупанти завдали 645 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок російського обстрілу Пологівського району загинула людина.

Росіяни здійснили 2 авіаційних удари по Зеленому Гаю. 384 БПЛА різної модифікації атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Червоне, Зелений Гай.

Також 4 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Зелений Гай. 255 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Новомиколаївки, Нового.

"Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням очільника Херсонської ОВА Олександра Проскудіна, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Берислав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Софіївка, Молодіжне, Дар'ївка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Золота Балка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приміщення підприємств, приватний автомобіль та газопровід.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає", - зазначили в ОВА.

Він додав, що через російські удари за добу в області поранень зазнали п'ятеро людей.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, окупанти завдавали масованого удару по Одесі. В місті чули гучні вибухи. Повітряну тривогу в місті було оголошено о 18:45 через загрозу атаки ударними БпЛА з Чорного моря.

Крім того, 10 листопада, росіяни атакували шість населених пунктів Харківської області, постраждали двоє чоловіків та 16-річний хлопець. Армія РФ атакувала Харківщину ракетою, трьома БПЛА типу "Герань-2", FPV-дроном і трьома безпілотниками.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Повітряні Сили атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

12:17Світ
Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

11:55Фронт
Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідки

Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідки

11:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

Зима здивує українців: синоптики розповіли, якою буде погода

Останні новини

12:49

З пов'язкою на оці: Катерина Бужинська потрапила у лікарню

12:44

Гороскоп на завтра 13 листопада: Левам - сюрприз, Тельцям - маніпуляція

12:44

Українці кинулися купувати валюту: експерти розповіли, до чого призведе ажіотаж

12:40

Є час скупитися дешевше: експерт попередив про здорожчання ключових продуктів

12:26

Щоб уникнути оточення: названо напрямок, з якого могли відійти ЗСУ

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
12:17

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

12:17

Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

11:55

Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

11:45

"Відчепіться від себе": Анна Кошмал різко відповіла, чому не худне після пологів

Реклама
11:43

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

11:40

Провалили війну в Україні: в РФ визнали, що країна на межі катастрофи і розпаду

11:14

Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідкиФото

10:49

Досягла екстремального рівня: Україну накрила 8-бальна магнітна буря

10:48

Перестаньте говорити "приторний": названо реальні українські синоніми до словаВідео

10:47

Щось пішло не так: армія РФ в авральному порядку перекидає сили під Покровськ

10:44

Зірка фільму "Брюс Всемогутній" померла в хоспісі - названа причина смерті

10:42

Три кроки до поневолення: у Foreign Affairs розкрили кремлівський план щодо України

10:38

У Китаї приборкали нове джерело енергії: США і Європа пасуть задніх

10:36

Росіяни атакували кілька областей України: є загиблі та постраждалі, зруйновано інфраструктуруФото

10:04

Обговорити мир в чатику: Кислиця озвучив абсурдні пропозиції РФ на переговорах

Реклама
09:53

Наступ на Мирноград і Покровськ: в ISW попереджають про тяжкі бої та великі втрати РФ

09:43

Дочка покійної Заворотнюк стала її точною копією

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

09:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 листопада (оновлюється)

09:15

Після чуток про заручини: 29-річний бойфренд став перед Мадонною на одне коліноВідео

09:12

РФ готує нове кільце оточення на ще одному напрямку фронту: деталі

08:43

Росіянам відключають інтернет, почали з УльяновськаПогляд

08:34

Астрологи назвали найбільш дратівливі звички кожного знака зодіаку

08:28

Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

Відключення світла в Україні - графіки на 12 листопада (оновлюється)

08:16

Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін

07:56

Було три "прильоти": дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФВідео

07:07

Мирний план Трампа провалився: як і коли закінчиться війна в Україні - The Atlantic

06:11

Коли краще за все садити дерева: фахівці дали однозначну відповідь

06:10

В Росії стартувала скрита мобілізація: яка загрозаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з кухарем на кухні за 23 секунди

05:23

Навіщо смажити гречку перед варінням: секретний трюк досвідчених господинь

04:45

"Підуть на психотерапію": у дітей Тодоренко виникла серйозна проблема

03:47

Чи можуть еліти РФ виступити проти Путіна - ексспівробітник СБУ поставив вердиктВідео

Реклама
03:18

Одна ложка - і буде "шапка" з квітів: найефективніша та найбюджетніша підгодівля для рослинВідео

02:55

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

02:28

Розкрито спосіб уповільнити старіння: вчені вразили результатами досліджень

02:14

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

01:55

"Він не може вирватися": Kazka Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

01:30

Актор-красунчик покинув Кайлі Дженнер після 2.5 років разом - ЗМІ

01:13

Температура підскочить без конвектора: лайфхак з минулого, який збереже теплоВідео

00:09

ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

11 листопада, вівторок
23:38

Ексспівробітник СБУ назвав найбільший страх Путіна: чого боїться лідер Кремля

23:26

"Буду йти до вагітності": Alyona Alyona заговорила про дітей

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти