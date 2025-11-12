Росіяни атакували кілька областей України: є загиблі та постраждалі, зруйновано інфраструктуру

Росіяни атакували Україну 121 дроном, є влучання понад 30 з них.

Росіяни обстріляли кілька областей України / Колаж: Главред, фото: ОВА, ДСНС

Коротко:

Росіяни масовано атакували кілька областей України

Окупанти нанесли удар 121 дроном, є влучання понад 30 з них

ППО знешкодила 90 російських дронів

Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по низці українських областей, внаслідок чого загинули та постраждали люди, пошкоджено житлові будинки й об’єкти інфраструктури.

У ніч на 12 листопада, під ударом були Дніпропетровська, Черкаська, та Одеська області. Росіяни нанесли удар 121 дроном, є влучання понад 30 з них. За минулу добу під обстілом були Запорізька та Херсонська Області. Про це повідомили голови місцевих ОВА та Повітряні сили України.

ППО знешкодила 90 російських дронів на півночі, сході, півдні та центрі країни.

На Дніпропетровщині під ворожими ударами перебували кілька населених пунктів.

Артилерією та БпЛА росіяни атакували Васильківську громаду, що на Синельниківщині.

"На жаль, загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура" - повідомляє очільник ОВА Владислав Гайваненко.

Ворог спрямував безпілотники і на Павлоград. Внаслідок атаки виникли пожежі - пошкоджень зазнали приватні підприємства та автомобілі.

По Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон. Поцілив по райцентру і Покровській громаді: горів приватний будинок.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про атаку на Одесу, де внаслідок удару БпЛА сталося займання на верхніх поверхах будівлі, що перебуває на стадії будівництва.

На Черкащині повітряна тривога була оголошена ще на початку доби 12 листопада.

"По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. У нашому небі в результаті знешкодили три російські БпЛА. Минулось без потерпілих. За попередніми даними, руйнацій від падіння уламків теж немає", підсумував очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж минулої доби окупанти завдали 645 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Внаслідок російського обстрілу Пологівського району загинула людина.

Росіяни здійснили 2 авіаційних удари по Зеленому Гаю. 384 БПЛА різної модифікації атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Червоне, Зелений Гай.

Також 4 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Зелений Гай. 255 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Новомиколаївки, Нового.

"Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням очільника Херсонської ОВА Олександра Проскудіна, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Берислав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Софіївка, Молодіжне, Дар'ївка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Золота Балка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приміщення підприємств, приватний автомобіль та газопровід.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає", - зазначили в ОВА.

Він додав, що через російські удари за добу в області поранень зазнали п'ятеро людей.

