Росіян узяли в полон на Курщині: десантники ЗСУ захопили підрозділ армії РФ

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- Дев'ятьох військовослужбовців армії РФ взяли десантники зі суміжниками на Курщині
- Деяким російським полоненим було надано своєчасну медичну допомогу
Підрозділи Збройних сил України поповнили обмінний фонд, взявши в полон дев'ятьох російських військових.
Десантно-штурмові війська ЗСУ повідомили в Telegram про чергове поповнення в обмінному фонді в Курській області.
Уточнюється, що деяким російським полоненим було надано своєчасну медичну допомогу.
"Дев'ятьох військовослужбовців армії РФ взяли десантники зі суміжниками на Курщині. Полоненим було надано своєчасну медичну та психологічну допомогу", - повідомляє управління комунікацій Командування ДШВ ЗСУ.
Дивіться відео - полонених взяли в Курській області:
Раніше в Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області. Силами оборони України було уражено в/ч 35535 - ППД 448-ї ракетної бригади на Курщині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ рознесли "гніздо" дронів у Курській області. Генштаб заявив, що ураження об'єкта - це відповідь на дії РФ проти української армії.
Як повідомляв Главред, раніше авіація ЗСУ розбомбила завод у Курській області, де ховалися окупанти. Російські джерела вже повідомили про велику кількість загиблих.
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Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
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