Росіян узяли в полон на Курщині: десантники ЗСУ захопили підрозділ армії РФ

Дев'ятьох військовослужбовців армії РФ взяли десантники зі суміжниками на Курщині.

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Росіян взяли в полон у Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Дев'ятьох військовослужбовців армії РФ взяли десантники зі суміжниками на Курщині

Деяким російським полоненим було надано своєчасну медичну допомогу

Підрозділи Збройних сил України поповнили обмінний фонд, взявши в полон дев'ятьох російських військових.

Десантно-штурмові війська ЗСУ повідомили в Telegram про чергове поповнення в обмінному фонді в Курській області.

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Уточнюється, що деяким російським полоненим було надано своєчасну медичну допомогу.

"Дев'ятьох військовослужбовців армії РФ взяли десантники зі суміжниками на Курщині. Полоненим було надано своєчасну медичну та психологічну допомогу", - повідомляє управління комунікацій Командування ДШВ ЗСУ.

Дивіться відео - полонених взяли в Курській області:

/ Скріншот

Раніше в Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області. Силами оборони України було уражено в/ч 35535 - ППД 448-ї ракетної бригади на Курщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ рознесли "гніздо" дронів у Курській області. Генштаб заявив, що ураження об'єкта - це відповідь на дії РФ проти української армії.

Як повідомляв Главред, раніше авіація ЗСУ розбомбила завод у Курській області, де ховалися окупанти. Російські джерела вже повідомили про велику кількість загиблих.

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Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

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