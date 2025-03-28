'Їм пощастило вижити': бійці 'Азова' взяли в полон 20 росіян

Коротко:
- Солдатів загарбницької армії РФ зняли на відео
- В "Азові" пообіцяли продовжити ліквідацію ворожих цілей
Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в український полон одразу 20 російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал "Азова".
Зазначається, що росіян взяли в полон на Торецькому напрямку фронту. Солдатів загарбницької армії РФ зняли на відео, вони по черзі називали свої імена, звання і міста, з яких приїхали воювати проти українців.
"Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх "товаришів" досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю - це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими та бути обміняними на українських захисників", - ідеться в повідомленні.
У бригаді зазначили, що в будь-якому іншому випадку подбають про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку.
Дивіться відео з полоненими окупантами:
Ситуація на фронті - останні новини
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