'Їм пощастило вижити': бійці 'Азова' взяли в полон 20 росіян

Росіян взяли в полон на Торецькому напрямку фронту.

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Бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян / коллаж: Главред, фото: t.me/azov_media

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Солдатів загарбницької армії РФ зняли на відео

В "Азові" пообіцяли продовжити ліквідацію ворожих цілей

Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в український полон одразу 20 російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал "Азова".

Зазначається, що росіян взяли в полон на Торецькому напрямку фронту. Солдатів загарбницької армії РФ зняли на відео, вони по черзі називали свої імена, звання і міста, з яких приїхали воювати проти українців.

відео дня

"Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх "товаришів" досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю - це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими та бути обміняними на українських захисників", - ідеться в повідомленні.

У бригаді зазначили, що в будь-якому іншому випадку подбають про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку.

Дивіться відео з полоненими окупантами:

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, кількість ударів по прикордоння Сумської області з ворожої авіації збільшилася. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У DeepState також розкрили правду про Сумську область. На жаль, так звана "сіра" зона збільшилася - частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотинської громади опинилися в цій зоні.

Про те, що хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській та Харківській областях, повідомляв і президент України. Володимир Зеленський висловив думку, що Росія готується до нового наступу вже найближчим часом.

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