Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Їм пощастило вижити": бійці "Азова" взяли в полон 20 росіян

Віталій Кірсанов
28 березня 2025, 00:17
61
Росіян взяли в полон на Торецькому напрямку фронту.
Бойцы
Бойцы "Азова" взяли в плен 20 россиян / коллаж: Главред, фото: t.me/azov_media

Коротко:

  • Солдатів загарбницької армії РФ зняли на відео
  • В "Азові" пообіцяли продовжити ліквідацію ворожих цілей

Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в український полон одразу 20 російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал "Азова".

Зазначається, що росіян взяли в полон на Торецькому напрямку фронту. Солдатів загарбницької армії РФ зняли на відео, вони по черзі називали свої імена, звання і міста, з яких приїхали воювати проти українців.

відео дня

"Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх "товаришів" досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю - це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими та бути обміняними на українських захисників", - ідеться в повідомленні.

У бригаді зазначили, що в будь-якому іншому випадку подбають про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку.

'Їм пощастило вижити': бійці 'Азова' взяли в полон 20 росіян

Дивіться відео з полоненими окупантами:

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, кількість ударів по прикордоння Сумської області з ворожої авіації збільшилася. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У DeepState також розкрили правду про Сумську область. На жаль, так звана "сіра" зона збільшилася - частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотинської громади опинилися в цій зоні.

Про те, що хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській та Харківській областях, повідомляв і президент України. Володимир Зеленський висловив думку, що Росія готується до нового наступу вже найближчим часом.

Більше важливих військових новин:

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Азов військовополонені обмін полоненими новини України новини України та світу
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    "Ми їх доб'ємо": Путін запропонував запровадити зовнішнє управління в Україні

    "Ми їх доб'ємо": Путін запропонував запровадити зовнішнє управління в Україні

    01:16Світ
    "Їм пощастило вижити": бійці "Азова" взяли в полон 20 росіян

    "Їм пощастило вижити": бійці "Азова" взяли в полон 20 росіян

    00:17Фронт
    Потужний спалах і гучний вибух: у Полтаві зникло світло після прильотів

    Потужний спалах і гучний вибух: у Полтаві зникло світло після прильотів

    23:29Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

    Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

    "Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

    "Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

    Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Гороскоп на сьогодні 28 березня: Овнам - хороша новина, Водоліям - щастя

    Гороскоп на сьогодні 28 березня: Овнам - хороша новина, Водоліям - щастя

    Усе сумно: з'явилися новини про стан Махаеля Шумахера

    Усе сумно: з'явилися новини про стан Махаеля Шумахера

    Останні новини

    01:16

    "Ми їх доб'ємо": Путін запропонував запровадити зовнішнє управління в Україні

    00:26

    Утікача Олександра Волошина пограбували в Польщі: "Дуже радий, що це сталося"

    00:17

    "Їм пощастило вижити": бійці "Азова" взяли в полон 20 росіян

    27 березня, четвер
    23:36

    Чи має Вакарчук статус учасника бойових дій - менеджер співака дала відповідь

    23:29

    Потужний спалах і гучний вибух: у Полтаві зникло світло після прильотівФотоВідео

    Андрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військовихАндрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військових
    23:23

    Кабінет і харчування: Єфремову запропонували посаду директора швейної фабрики

    23:09

    РФ буде звертатись до ООН щодо територій України: дипломат попередив про загрозу

    23:00

    "Немає жодного секрету": Монатік уперше розповів, як звуть його третього сина

    22:42

    В Україні масово блокують банківські рахунки: за що покарали 26 тисяч громадян

    Реклама
    22:36

    Мобілізація соліста гуртуДК Енергетик: дружина Якова Марного розкрила подробиціВідео

    22:14

    РФ проводить приховану мобілізацію: у ЗСУ занепокоєні через ймовірний наступ РФВідео

    22:11

    Зрив перемир'я та миротвоці в Україні: головні новини України (дайджест)

    21:55

    "Наша крихітка": Світлана Білоножка вразила виглядом своєї онуки

    21:49

    "Я точно не вірю": нардеп Костенко зробив заяву про закінчення війни

    21:32

    Дружина Ігоря Ніколаєва виставила напоказ "втомлене" декольтеВідео

    21:21

    Горять будинки та об'єкт інфраструктури: Запоріжжя під атакою дронівФото

    21:16

    Євген Кот і його дружина назвали серйозний діагноз доньки

    21:15

    Популярна помилка, що псує техніку: яке сміття не можна прибирати пилососомВідео

    21:10

    Путін вирішив захищати інтереси РФ в Арктиці і вигадав плани "історичного масштабу"

    21:09

    Аллі Пугачовій помстилися в РФ - що сталося

    Реклама
    21:06

    Оновлена версія договору про ресурси покликана витіснити Європу з України - ЗМІ

    20:45

    Яка країна є батьківщиною борщу: несподівана відповідь вразить просто наповал

    20:21

    Бере 6 дол з клієнта: російський співак став трансом у США і оселився на вулиці

    20:18

    Таємно споживають електроенергію: експерти назвали 3 "прилади-вампіри"

    20:12

    Ольга Сумська показала чесну красу на селфі без макіяжу

    19:40

    Для чого потрібні ручки над дверима в авто: справжня відповідь здивує багатьох

    19:32

    В Україні раптово зміниться погода: названо регіони, які заливатиме дощами

    19:14

    Про це знають одиниці: як законно зменшити платежі за комунальні послуги

    19:12

    Тяжкохворий Кадиров посварився з Кремлем: ЗМІ дізналися деталі конфлікту

    19:10

    Атаки на Харків і Дніпро: терор заради терору триваєПогляд

    18:49

    Коли діставати картоплю з льоху для посадки: точний час для багатого врожаю

    18:45

    Росія порушила "енергетичне перемир'я": Зеленський віддав наказ Міноборони

    18:44

    Ціна на ключовий продукт у Великодній кошик піде в круте піке: що зросте на 10%

    18:35

    "Вони — динозаври": Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним

    18:20

    Фіналіста Національного відбору на Євробачення-2025 мобілізувалиВідео

    18:14

    Зеленський назвав 2 європейські країни, які будуть на мирних переговорах щодо України

    18:13

    Деталі розміщення миротворців в Україні: Зеленський анонсував нові рішення

    17:56

    Україна отримала багато договорів про корисні копалини: Зеленський розкрив важливі деталі

    17:54

    Мінус 12% за тиждень: в Україні "обвалились" ціни на базовий продукт

    17:38

    РФ звинуватила Україну в ударах по енергетиці - Генштаб поставив на місце ворога

    Реклама
    17:33

    Ще три області під загрозою: Зеленський попередив про новий наступ Росії

    16:47

    Які овочі садити у квітні у відкритий ґрунт: урожай попре як на дріжджах

    16:36

    Названо регіони та ключові завдання: нові деталі розміщення миротворців в Україні

    16:30

    Трамп забуде про Україну і перекине проблему завершення війни на Європу – КлименкоВідео

    16:24

    Українці можуть отримати від держави гроші на перший внесок за житло - деталі

    16:21

    Франція та Британія терміново відправляє військову делегацію до України - Макрон

    16:11

    Сирський примчав у Сумську область: головком розкрив правду про наступ РФ

    16:06

    Маша Єфросиніна опинилася в лікарні - що сталося

    16:01

    "Не має потреби": колега Віктора Розового розповів, що з ним відбувається

    15:55

    Легкий салат на Великдень, який розлетиться на ура: рецепт дуже простий

    Новини України
    Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
    Війна з Росією
    Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
    Мода та краса
    Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Операція в Курській області
    Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Великдень 2025
    Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти