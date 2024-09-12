Росіян кошмарять на сході: Азов зачистив позиції РФ і "покришив" окупантів

Підрозділи 12-ої бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії провели успішні контрнаступальні дії в Луганській області.
В Азові показали бойову роботу загону розвідки спеціального призначення в лісах на Донбасі.
"Розвідка в "українському В'єтнамі". Унікальні кадри бойової операції на болотах Луганщини", - йдеться в описі до відео.
Уточнюється, що в результаті проведеної операції в лісах поблизу Сіверського Дінця було зачищено позиції окупантів, ліквідовано ворожу піхоту і трофейну зброю.
"Саме так загін розвідки 12-ї бригади Азов "кошмарив" окупантів у густих лісах біля Сіверського Дінця", - пишуть українські бійці.
Бригада НГУ "Азов"
12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".
"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.
Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.
Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.
При цьому записи з GoPro показують особливості бойової роботи розвідників на складній для орієнтування місцевості.
"За кожним кущем може ховатися ворог. Тому кожен рух тіла та зброї має бути продуманим", - додали в Азові.
Дивіться відео - контрнаступальні дії розвідки Азова:
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