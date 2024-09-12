Росіян кошмарять на сході: Азов зачистив позиції РФ і "покришив" окупантів

В Азові показали бойову роботу загону розвідки спеціального призначення в лісах на Донбасі.

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Бійці Азова йдуть вперед на сході / Колаж: Главред, Фото: Facebook/azov.media4308

Підрозділи 12-ої бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії провели успішні контрнаступальні дії в Луганській області.

В Азові показали бойову роботу загону розвідки спеціального призначення в лісах на Донбасі.

"Розвідка в "українському В'єтнамі". Унікальні кадри бойової операції на болотах Луганщини", - йдеться в описі до відео.

Уточнюється, що в результаті проведеної операції в лісах поблизу Сіверського Дінця було зачищено позиції окупантів, ліквідовано ворожу піхоту і трофейну зброю.

"Саме так загін розвідки 12-ї бригади Азов "кошмарив" окупантів у густих лісах біля Сіверського Дінця", - пишуть українські бійці.

Бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

При цьому записи з GoPro показують особливості бойової роботи розвідників на складній для орієнтування місцевості.

"За кожним кущем може ховатися ворог. Тому кожен рух тіла та зброї має бути продуманим", - додали в Азові.

Дивіться відео - контрнаступальні дії розвідки Азова:

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед на Луганщині. Взято під контроль батальйонний район оборони РФ, а також опорні пункти окупантів.

Раніше у ЗСУ зробили заяву про ударний "кулак" РФ на Луганщині. Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, керівництво в курсі ситуації і вживає заходів у відповідь, розповів представник ОСГВ "Хортиця".

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

/ Главред

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