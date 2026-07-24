'Буде під нашим прицілом': експерт анонсував нову хвилю потужних ударів по РФ

Україна може значно розширити операції СБС і під прицілом опиняться нові стратегічні об'єкти РФ.

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Росіяни ще більше відчуватимуть наслідки розпочатої Кремлем війни / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Що заявив Коваленко:

З новим головнокомандувачем Україна масштабує удари вглиб РФ

На фронті для окупантів незабаром погіршиться ситуація

Україна має шанс виграти війну проти РФ

Після призначення головнокомандувачем ЗСУ Михайла Драпатого Україна розширить масштаби роботи Сил безпілотних систем на всіх рівнях. Українці побачать масштабнішу роботу та операції на зовсім інших напрямках.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, блокування Азовського моря та удари по російському тіньовому танкерному флоту в Чорному морі – це лише початок тих подій, які чекають на країну-агресорку Росію.

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Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

"Буде розширюватись перелік цілей. Ми вже бачили удари по НПЗ, вони продовжуватимуться, але надалі на росіян чекають удари по газовій інфраструктурі, газорозподільним станціям та газовим терміналам. Також удари завдаватимуться не тільки по Wildberries – нехай OZON теж готується. Військово-промисловий комплекс РФ, ясна річ, буде під нашим прицілом", - вважає Коваленко.

На фронті зміняться акценти

Оглядач вважає, що у зоні бойових дій відтепер буде акцентуватися увага на поєднанні високих технологій та можливостей їх впровадження та інтеграції до стандартів ведення війни.

"Особливо якщо врахувати, що Росія готується задіяти значно більший людський ресурс, ми маємо бути готовими нівелювати цей потенціал. Якщо противник мобілізує 100 тисяч чоловік на місяць, ми маємо досягти того, щоб рівень знищення російської піхоти досяг 100 тисяч на місяць", - зауважив експерт.

В України є лише один спосіб перемогти у війні

Коваленко наголосив, що Україна може перемогти у війні, якщо буде максимально знищувати особовий склад противника. Для цього потрібно використовувати на фронті інновації та високотехнологічні засоби.

І Михайло Драпатий якраз застосовує більш сучасні підходи та методологію для цього. Саме тому у найближчий час окупантам на фронті буде непереливки.

"Драпатому треба лише якнайшвидше розібратися з усіма проблемами, які разом із посадою лягли на його плечі: бюрократичними, соціально-політичними та юридичними. І ми побачимо результат", - підсумував оглядач.

Який стиль командування у Драпатого

Главред писав, що за словами Олександра Коваленка, головне завдання нового Головнокомандувача - поєднати тактичну гнучкість із високою ефективністю завдання втрат ворогу, змушуючи російську армію платити найвищу ціну за кожен метр просування.

Михайло Драпатий дуже добре розуміє, коли необхідно берегти особовий склад і відводити війська, а коли, навпаки, потрібно утримувати позиції, щоб не дати противнику здобути перевагу на полі бою.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська окупаційна армія просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області. Мова йде про села Пазене та Родинське.

Раніше повідомлялося, що український винищувач F-16 вперше здобув перемогу в повітряному бою, збивши російський літак. Ймовірно, йдеться про російський винищувач Су-35.

Напередодні стало відомо, що українські війська протягом минулого тижня, ймовірно, відновили контроль щонайменше над 21 кв. км території, яку раніше займали російські війська.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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