Зеленський перебудовує роботу РНБО: Умєров і Клименко отримають нові задачі

Зеленський сказав, що у діяльності РНБО планується суттєво посилити внутрішній вектор.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-perestraivaet-rabotu-snbo-umerov-i-klimenko-poluchat-novye-zadachi-10783295.html Посилання скопійоване

Умєров і Клименко отримали нові завдання / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Зеленський оновив принципи роботи РНБО

Умєров і Клименко отримають нові повноваження

Відповідні укази підпишуть наступного тижня

В Україні визначили нові параметри роботи РНБО та принципи її оновлення. Рустем Умєров та Ігор Клименко отримають нові напрямки відповідальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Рустем Умєров зосередиться на міжнародній діяльності та безпековій співпраці.

відео дня

"Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма Фрея", - йдеться у повідомленні.

Водночас у діяльності РНБО планується суттєво посилити внутрішній вектор, за який відповідатиме Клименко.

"Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж", - підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що підписання відповідних указів відбудеться вже наступного тижня. Це станеться після його запланованих зустрічей у США.

РНБО - що відомо / Інфографіка: Главред

Кадрові зміни в уряді - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Володимир Зеленський заявив, що ексглава МВС України Ігор Клименко обійме посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

17 липня Кабінет міністрів України ухвалив кадрові рішення щодо двох ключових міністерств. Так, тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони призначено Євгенія Хмару, а тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ - Андрія Сибігу.

Також 17 липня експерт із систем зв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") був призначений радником президента України з питань технологічних напрямків оборони.

Читайте також:

Про джерело: РНБО Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) - координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред