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"Нагадують галюцинації": в ISW сказали, що стоїть за заявами Путіна

Марія Николишин
3 жовтня 2026, 09:37
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Аналітики оцінили динаміку на лінії фронту й отримали результат, протилежний даним Кремля.
'Нагадують галюцинації': в ISW сказали, що стоїть за заявами Путіна
Заяви Путіна про фронт далекі від реальності / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Дані Кремля про вересневий наступ не збігаються з реальною ситуацією
  • Росія втратила більше території, ніж здобула
  • Заяви Путіна є елементом когнітивної війни

Російська окупаційна армія за підсумками вересня 2026 року не захопила 1301 кв. км української території, про які публічно заявив диктатор Володимир Путін, а навпаки - втратила 80,81 кв. км. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремлівський очільник стверджував, що вересневий результат у 2,5 рази перевищив територіальні здобутки, про які Росія звітувала в попередні місяці. Підрахунки аналітиків демонструють протилежний напрямок руху лінії зіткнення.

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Окремо в ISW врахували епізоди, коли російські підрозділи заходили на окремі ділянки, але не змогли встановити над ними контроль. Навіть із такою поправкою підсумок місяця для армії РФ залишився від'ємним: чисті втрати склали 175,18 кв. км.

"Заяви Путіна про успіхи російських військ на фронті у вересні 2026 року настільки далекі від реальності, що нагадують галюцинації", - йдеться у звіті.

Яка мета заяв Кремля

Аналітики переконані, що публічні цифри Путіна формують викривлену картину бойових дій - уявлення про нібито масштабний наступ, який розгортається одразу по всьому фронту.

За їхніми словами, такі твердження є інструментами когнітивної війни, які покликані представити дії російських військ значно потужнішими, ніж вони є насправді.

Водночас в ISW не беруться оцінювати, чи усвідомлює сам диктатор розрив між озвученими показниками та станом справ на передовій. Не виключають там і того, що Путін отримує спотворені дані про перебіг бойових дій.

Причину аналітики вбачають у практиці замовчування невдач і подання керівництву зручної звітності, яка, за їхньою оцінкою, глибоко вкорінена в російській військовій командній структурі.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Де РФ створює інформаційний тиск

Військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що Росія поширює заяви про нібито захоплення населених пунктів на Харківщині, однак ці дії не свідчать про масштабний наступ.

За його словами, Москва таким чином намагається створити інформаційний тиск і змусити Україну змінити розподіл резервів.

"Так, ми зараз бачимо елементи інформаційної війни. Коли тривають наші наступальні операції, нехай і тактичні, але з позитивною динамікою, росіянам необхідно перебити цю позитивну для нас інформаційну хвилю на іншому напрямку. Причому вона створюється в режимі дезінформації", - зазначив Світан.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ заявили, що російська армія накопичує броньовану та важку техніку на Гуляйпільському напрямку, готуючи прорив у бік Запоріжжя.

Аналітики ISW говорили, що українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямку може зірвати плани російського командування щодо штурму Слов'янська зі сходу.

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, російські війська просунулися на Донеччині.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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