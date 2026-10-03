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Нова хвиля подорожчання дизелю: коли ціни можуть сягнути 120 гривень

Марія Николишин
3 жовтня 2026, 13:37
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Дефіциту на заправках не прогнозується, проте питання лише в тому, скільки доведеться платити за літр.
Нова хвиля подорожчання дизелю: коли ціни можуть сягнути 120 гривень
Якими будуть цін на пальне в Україні восени / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

  • Висока волатильність цін на пальне триватиме до кінця осені
  • Дизель вразливіший до зовнішніх шоків, ніж бензин
  • Стресовий сценарій - 115–120 грн за літр

Висока волатильність на ринку пального збережеться до кінця осені, а дизельне пальне залишатиметься значно вразливішим до зовнішніх цінових шоків, ніж бензин. Про це заявив експерт Геннадій Рябцев у коментарі ТСН.ua.

За його словами, ключові чинники, які визначатимуть вартість літра на колонці, лежать переважно за межами України та майже не піддаються впливу з боку внутрішнього ринку.

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"Подальша траєкторія цін залежатиме передусім від котирувань нафтопродуктів у Європі, доступності дизелю, логістики, валютного курсу та податкового навантаження", - зазначає він.

Чому ціни на АЗС швидко ростуть, а падають повільно

Окремий чинник впливу на гаманці водіїв - цінова політика самих мереж, які по-різному реагують на рух зовнішніх ринків угору й униз.

"Оператори традиційно намагаються перекласти значну частину власних цінових, валютних і логістичних ризиків на кінцевого споживача. Причому роблять це асиметрично: коли очікується подорожчання ресурсу, роздрібні ціни нерідко починають зростати ще до того, як дорожчий ресурс фізично потрапив на АЗС. Коли ж зовнішні котирування знижуються, оператори зазвичай посилаються на необхідність спочатку реалізувати раніше придбані дорогі запаси", - наголошує фахівець.

За яких умов дизель коштуватиме 120 гривень

Порожніх колонок і черг на заправках Рябцев не прогнозує: за його оцінкою, зникнення нафтопродуктів з ринку українцям не загрожує, а вся проблема зводиться виключно до суми в чеку.

Позначку в 115–120 грн за літр він відносить до стресового цінового сценарію, який спрацює лише тоді, коли одночасно складеться кілька несприятливих обставин: збереження або поглиблення світового дефіциту дизпального, високі європейські котирування, перебої в логістиці з подорожчанням доставки та девальвація гривні.

Якщо ж зовнішній ринок стабілізується, а котирування нафтопродуктів розвернуться донизу, підстав для такого розвитку подій стане значно менше.

Нова хвиля подорожчання дизелю: коли ціни можуть сягнути 120 гривень
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Коли пальне може подорожчати до 145 гривень

Генеральний директор групи компаній Prime Group, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

За його словами, позначка в 115–120 грн за літр є "оптимізованим прогнозом". При цьому бензин коштуватиме орієнтовно на 10 гривень дешевше за дизель.

"Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115-120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни - ні однієї, ні іншої (США з Іраном - ред.), бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни", - наголосив експерт.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, зараз на значній кількості українських АЗК літр дизельного палива продається за ціною 99,90 грн. Однією з причин такої вартості є обмеження обладнання - деякі паливні колонки спочатку не були розраховані на відображення ціни, що складається з трьох цифр.

Експерт Дмитро Льоушкін заявляв, що ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі подорожчання нафти через загострення на Близькому Сході. Водночас дефіциту через удари по АЗС очікувати не варто.

Директор консалтингової компанії "А-95", експерт паливного ринку Сергій Куюн говорив, що українським водіям не варто розраховувати на нову хвилю здешевлення пального. Ресурс для зниження вартості на АЗС уже вичерпано, хоча різкого стрибка цін на ринку також не передбачається.

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Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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