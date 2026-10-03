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"Не з першого погляду": Шоптенко відверто розповіла про третього чоловіка

Христина Трохимчук
3 жовтня 2026, 13:10
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Танцівниця розповіла про подробиці свого роману з австрійцем Крістіаном.
Олена Шоптенко вийшла заміж
Олена Шоптенко вийшла заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Шоптенко

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Шоптенко вийшла заміж утретє
  • Що відомо про чоловіка Олени Шоптенко

Відома українська танцівниця Олена Шоптенко, яка нещодавно втретє вийшла заміж, розповіла про свого чоловіка-іноземця. В інтерв’ю виданню Viva! 38-річна артистка зізналася, що її роман із Крістіаном розвивався поступово, без бурхливої пристрасті з перших хвилин знайомства.

За словами зірки, її прихильність і глибокі почуття до австрійця, який працює у сфері безпеки та кризового менеджменту, формувалися поступово завдяки спільним подіям, переживанням і життєвим ситуаціям.

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Алена Шоптенко - чоловік
Олена Шоптенко - чоловік / фото: instagram.com, Олена Шоптенко, kvitka.photo

"Я не можу назвати якийсь конкретний момент, коли я закохалася в Крістіана. Наше спілкування дуже поступово й плавно переходило у щось більш близьке. Наші почуття зростали протягом усього нашого спілкування. Це не було кохання з першого погляду. Моє кохання до нього зростало з кожною нашою взаємодією, зі спільними подіями, переживаннями та ситуаціями. І рішення одружитися було прийнято спокійно та виважено", - підкреслила Олена.

Танцівниця розповіла, що її чоловік не володіє українською мовою, тому головною мовою спілкування пари стала англійська. Однак це анітрохи не заважає закоханим розуміти емоції та потреби одне одного. Особливим жестом кохання для Шоптенко стало щире бажання Крістіана розділити її головну пристрасть у житті - танці, до яких він поставився з максимальною серйозністю.

Олена Шоптенко - особисте життя
Олена Шоптенко - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Шоптенко, kvitka.photo

"Ми навчилися розуміти мову одне одного - помічати, що важливо для кожного і як кожен із нас виявляє любов. І для мене особливо цінно те, що для Крістіана цей час, проведений разом, - це, зокрема, і танець. Він щиро хоче, щоб ми разом ділили цю частину мого життя, і мені дуже приємно, що він хоче бути причетним до того, чим я займаюся. Саме тому він так відповідально поставився до нашого весільного танцю, і для мене це дуже цінно", - підсумувала Олена Шоптенко.

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Раніше Главред повідомляв, що на 88-му році життя в Москві помер радянський психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Причиною смерті 87-річного гіпнотизера стала раптова зупинка серця рано вранці.

Також співачка SKYLERR виходить заміж за адвоката Євгена Проніна. Було помітно, що артистка дійсно не очікувала пропозиції руки й серця - вона не відразу зрозуміла, що відбувається, прикрила обличчя від шоку й оглянула всіх присутніх, ніби намагаючись переконатися, що їй не здалося.

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Про персону: Олена Шоптенко

Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореографка, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроектів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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