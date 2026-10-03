Популярній співачці раптово зробили пропозицію - її реакція здивувала мережу

SKYLERR зробив пропозицію її коханий Євген Пронін.

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SKYLERR виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com, SKYLERR, libkos

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Євген Пронін зробив пропозицію співачці SKYLERR

Що відомо про особисте життя співачки та її нареченого

Українська співачка SKYLERR готується до весілля. Її коханий, відомий адвокат Євген Пронін, зробив артистці пропозицію руки і серця. Відео зворушливого моменту співачка опублікувала у своєму Instagram.

Пара знімала спільний ролик під трек "Червоний мак", коли Пронін несподівано опустився на одне коліно, дістав заповітну коробочку з обручкою та подарував обраниці розкішний букет червоних троянд. Валерія від шоку не відразу усвідомила, що відбувається, але зрештою відповіла взаємністю.

відео дня

SKYLERR не очікувала пропозиції від коханого / скрін з відео

"Так!" - відповіла шокована артистка.

Мила реакція співачки зворушила користувачів мережі. Було помітно, що SKYLERR дійсно не очікувала пропозиції руки й серця - вона не відразу зрозуміла, що відбувається, прикрила обличчя від шоку й оглянула всіх присутніх, ніби намагаючись переконатися, що їй це не здалося.

Як SKYLERR відреагувала на пропозицію / скрін з відео

Публікація пари викликала справжню бурю емоцій в українському шоу-бізнесі. У коментарях закохані отримали сотні теплих слів від знаменитостей, серед яких Надя Дорофєєва, Андрій Бедняков, Даша Астаф’єва, Тимур Мірошниченко, Jerry Heil, FIINKA, Микита Кисельов, Григорій Решетник та Даша Квіткова.

Особливу увагу привернув коментар колишньої нареченої Проніна - блогерки Раміни Есхакзай, з якою юрист розійшовся у 2023 році.

Євген Пронін зробив пропозицію SKYLERR / фото: instagram.com, SKYLERR, libkos

"Вітаю!" - написала Раміна.

Євген Пронін протягом п'яти років перебував у стосунках із відомою блогеркою Раміною Есхакзай. Юрист навіть зробив їй пропозицію, проте у квітні 2023 року пара офіційно оголосила про розірвання заручин і розставання. Тепер Пронін готується до весілля зі співачкою SKYLERR.

Реакцію SKYLERR на пропозицію руки і серця дивіться тут.

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Про персону: Skylerr Skylerr (справжнє ім'я - Валерія Кудрявець) - українська співачка, відома хітом "Вечорниці", повідомляє insider.ua. Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2024 від України (посіла 7 місце). Брала участь у таких шоу, як "Х-Фактор" і "Співай як зірка".

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