"Дуже харизматичний": обраниця Сеітаблаєва зробила зізнання про їхній роман

Кохана відомого українського режисера розповіла, які якості її підкорили.

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Ахтем Сеітаблаєв - стосунки / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Чим Ахтем Сеітаблаєв підкорив свою обраницю

Чим займається його дівчина

Обраниця відомого українського режисера та актора Ахтема Сеітаблаєва вперше публічно прокоментувала їхній роман. У відвертій розмові з ведучою проєкту "Наодинці з Гламуром" Олена зізналася, що кінематографіст з перших хвилин спілкування підкорив її яскравою манерою спілкування та зовнішністю.

Олена не стала приховувати свого захоплення і розповіла, що саме привабило її в коханому.

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Як виглядає дівчина Ахтема Сеітаблаєва / фото: Київфільм

"Він дуже харизматичний", - з посмішкою поділилася обраниця режисера.

Окрім неймовірної харизми, Олена відзначила привабливу зовнішність і чарівну посмішку Сеітаблаєва. При цьому на запитання про те, як довго пара перебуває разом, кохана артиста вирішила зберегти інтригу й відповіла досить загадково: "Достатньо".

Ахтем Сеїтаблаєв - особисте життя / скрін з відео

Як з’ясувалося під час інтерв’ю, сама Олена жодним чином не пов’язана зі світом кіно - вона займається громадською діяльністю у сфері дипломатії. Однак творчість свого обранця дівчина оцінює дуже високо, виділяючи драму "Додому" як одну з найсильніших його акторських робіт.

"Це, на мою думку, його найкраща акторська робота", - підсумувала Олена.

Ахтем Сеітаблаєв / інфографіка: Главред

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Про персону: Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім’ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, вступив до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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