"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський попередив про звільнення територій України

За словами президента, ми звільнимо все своє і повернемо все, що належить нам по праву.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва вже відчуває атмосферу поразки.
У вечірньому зверненні Зеленський пообіцяв, що Україна звільнить всі окуповані території.
За словами президента, Україна нікого і нічого нашого не залишить ворогові.
"Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити. І ми повинні це зробити. Так обов'язково буде. Маємо повернути мир. І зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу. І це буде", - сказав президент.
Український лідер згадав, що ворог стурбований.
"Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадії для себе", зазначив Зеленський.
За словами президента:
- у них ще є люди, яких вони кидають в атаки;
- у них є зброя, ракети і "шахіди", які вони застосовують проти України;
- у них поки є можливість тероризувати наші міста і всіх європейців, шантажувати світ;
- але у них немає шансів і не буде, тому що Україна рухається вперед.
Безпілотники Ірану для Росії
У липні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень бойових дронів. За словами чиновника, Тегеран, таким чином, "допоможе" Москві з утриманням окупованих територій України.
На початку серпня радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.
Він говорив про можливу партію з 46-ти дронів. За словами радника ОП, БПЛА застарілі і примітивні, але все ж становлять небезпеку.
"Іранський безпілотник являє собою машинку сильно попереднього покоління, зроблену на коліні, але якусь частину свого завдання вона може вирішити, тому що в цій війні і дитячі Квадрокоптери вирішують завдання - з саморобними захопленнями і киданням гранат", - підкреслив Арестович.
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