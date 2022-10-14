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"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський попередив про звільнення територій України

14 жовтня 2022, 23:58

За словами президента, ми звільнимо все своє і повернемо все, що належить нам по праву.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва вже відчуває атмосферу поразки.

У вечірньому зверненні Зеленський пообіцяв, що Україна звільнить всі окуповані території.

За словами президента, Україна нікого і нічого нашого не залишить ворогові.

"Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити. І ми повинні це зробити. Так обов'язково буде. Маємо повернути мир. І зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу. І це буде", - сказав президент.

Український лідер згадав, що ворог стурбований.

"Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадії для себе", зазначив Зеленський.

За словами президента:

  • у них ще є люди, яких вони кидають в атаки;
  • у них є зброя, ракети і "шахіди", які вони застосовують проти України;
  • у них поки є можливість тероризувати наші міста і всіх європейців, шантажувати світ;
  • але у них немає шансів і не буде, тому що Україна рухається вперед.
Володимир Зеленський

Безпілотники Ірану для Росії

У липні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Іран збирається відправити Росії кілька сотень бойових дронів. За словами чиновника, Тегеран, таким чином, "допоможе" Москві з утриманням окупованих територій України.

На початку серпня радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.

Він говорив про можливу партію з 46-ти дронів. За словами радника ОП, БПЛА застарілі і примітивні, але все ж становлять небезпеку.

"Іранський безпілотник являє собою машинку сильно попереднього покоління, зроблену на коліні, але якусь частину свого завдання вона може вирішити, тому що в цій війні і дитячі Квадрокоптери вирішують завдання - з саморобними захопленнями і киданням гранат", - підкреслив Арестович.

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війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський війна Росії та України
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