Росія атакувала Харків: ворожий 'Шахед' уразив житловий будинок

Коротко:
- Росія нанесла удар по Харкову
- Вже є інформація про постраждалих
- Відповідні служби працюють на місці прильоту
У вівторок, 5 листопада, країна-агресор Росія атакувала Харків, у місті пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив у Telegram, що ворог вдарив дроном поблизу житлової забудови у Шевченківському районі Харкова.
Станом на 17:05 відомо, що внаслідок атаки на місто уражень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок і вже є перша постраждала жінка.
"На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто", - йдеться у повідомленні Терехова.
Терехов додав, що наразі на місці атаки працюють усі відповідні служби та обстежують ділянку ворожого прильоту. За попередньою інформацією, удар окупанти нанесли "Шахедом".
Хто такий Ігор Терехов?
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
Атаки окупантів на Україну - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 3 листопада ворожі дрони запустили з півночі країни та з півдня. Проліт Шахедів був зафіксований у Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Черкаській областях.
Згодом, 5 листопада стало відомо, що за минулу ніч підрозділи Сил оборони збили 48 із 79 безпілотників країни-агресора РФ, які атакували територію України.
Раніше колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов попереджав, що російські окупанти зараз шукають будь-які можливості, щоб максимально здешевити дрони і за рахунок здешевлення більш масовано атакувати Україну, щоб максимально перевантажити наші системи протиповітряної оборони.
Читайте також:
- Перші бої вже були: Умєров розказав деталі про перші зіткнення на фронті з корейцями
- Вибори президента в США: коли будуть відомі результати голосування
- В Держдумі РФ почалася паніка: "СВО" в глухому куті, в Росії закінчуються ресурси
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред