Росія атакувала Харків: ворожий 'Шахед' уразив житловий будинок

Попередньо, ворог завдав удар по Шевченківському районі міста.

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У Харкові зафіксували влучання ворожого дрону / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Коротко:

Росія нанесла удар по Харкову

Вже є інформація про постраждалих

Відповідні служби працюють на місці прильоту

У вівторок, 5 листопада, країна-агресор Росія атакувала Харків, у місті пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив у Telegram, що ворог вдарив дроном поблизу житлової забудови у Шевченківському районі Харкова.

Станом на 17:05 відомо, що внаслідок атаки на місто уражень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок і вже є перша постраждала жінка.

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"На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто", - йдеться у повідомленні Терехова.

Терехов додав, що наразі на місці атаки працюють усі відповідні служби та обстежують ділянку ворожого прильоту. За попередньою інформацією, удар окупанти нанесли "Шахедом".

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Атаки окупантів на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 листопада ворожі дрони запустили з півночі країни та з півдня. Проліт Шахедів був зафіксований у Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Черкаській областях.

Згодом, 5 листопада стало відомо, що за минулу ніч підрозділи Сил оборони збили 48 із 79 безпілотників країни-агресора РФ, які атакували територію України.

Раніше колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов попереджав, що російські окупанти зараз шукають будь-які можливості, щоб максимально здешевити дрони і за рахунок здешевлення більш масовано атакувати Україну, щоб максимально перевантажити наші системи протиповітряної оборони.

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