Білоруські військовослужбовці заявили, що не підуть війною на Україну - Генштаб

Білоруські військовослужбовці заявили, що не підуть війною на Україну/ Макс Левин

Білоруські військові не підуть війною на Україну.

Про це сказав один з високопосадовців сил спеціальних операцій Білорусі, заявили у Генштабі Збройних сил України.

"Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть", – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що частина російських солдатів, яких відправили на війну в Україну, відмовляються виконувати злочинні накази керівництва і брати участь у боях. В РФ їх збираються пустити під суд.

Зазначається, що через низький морально-психологічний стан російських військових багато хто з них відмовляєтеся виконувати накази командування.

В російському місті Бєлгород розташований військовий табір Бєлгородської військової комендатури. Там тримають російських військовослужбовців, які після лікування були виписані зі шпиталів і чекають відправки у підрозділи.

"Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ зупинили просування окупантів

Окупаційні війська уже не мають значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування, кажуть в українському Генштабі. Вони намагаються закріпитися та утриматися на раніше зайнятих рубежах.

"Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу, 13 березня, Повітряні сили ЗСУ знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат ворогів.

"Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Збройними силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України", – додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше у посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що вони не чули, щоб Росія зверталася до Китаю за військовою допомогою після вторгнення в Україну. Про те, що РФ нібито звернулася до Китаю і попросила військову та фінансову допомогу, повідомили раніше західні ЗМІ.

Раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, що Росія вичерпала свою фінансову подушку. Ще буквально 3-5 днів і для росіян радянське поняття дефіциту знову стане реальністю, бо через заморожені активи Росія не має змоги стримувати кризу.

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