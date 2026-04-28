РФ всю ніч і ранок обстрілювала Кривий Ріг: є загиблий, кількість поранених зросла

Коротко:
- Війська РФ атакували Кривий Рфг ударними дронами
- Бід прицілом були об'єкти інфраструктури
- Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені
Окупаційні війська РФ протягом ночі й ранку обстрілювали Дніпропетровщину ударними дронами. Під ударом опинився Кривий Ріг.
Внаслідок удару російського безпілотника по об'єкту інфраструктури є загиблий та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Ще один ворожий удар по об'єкту інфраструктури. На зараз, на жаль, один чоловік загинув, один поранений", - йдеться в повідомленні.
Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, повідомив, що внаслідок атаки відомо вже про 5 постраждалих.
"Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків - 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Повітряні удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, увечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Решта наслідків уточнюється.
Крім того, ніч на 27 квітня в Одесі була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. Відомо про 14 постраждалих, серед них - двоє дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, пізно ввечері 27 квітня російська окупаційна армія також вкотре атакувала дронами громади Сумської області. В результаті були пошкоджені будинки та інфраструктура.
Про персону: Олександр Вілкул
Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред