РФ всю ніч і ранок обстрілювала Кривий Ріг: є загиблий, кількість поранених зросла

Окупанти завдали кількох ударів по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув чоловік, 5 людей поранені.

https://glavred.net/ukraine/vsyu-noch-i-utro-rf-bila-po-krivomu-rogu-est-pogibshiy-chislo-ranenyh-vozroslo-10760117.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Кривому Розі

Коротко:

Окупаційні війська РФ протягом ночі й ранку обстрілювали Дніпропетровщину ударними дронами. Під ударом опинився Кривий Ріг.

Внаслідок удару російського безпілотника по об'єкту інфраструктури є загиблий та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

відео дня

"Ще один ворожий удар по об'єкту інфраструктури. На зараз, на жаль, один чоловік загинув, один поранений", - йдеться в повідомленні.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, повідомив, що внаслідок атаки відомо вже про 5 постраждалих.

"Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків - 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Шахед / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, увечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Решта наслідків уточнюється.

Крім того, ніч на 27 квітня в Одесі була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. Відомо про 14 постраждалих, серед них - двоє дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, пізно ввечері 27 квітня російська окупаційна армія також вкотре атакувала дронами громади Сумської області. В результаті були пошкоджені будинки та інфраструктура.

Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред