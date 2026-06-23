"Його ліквідують": Жданов розкрив головну умову усунення Путіна

Російський диктатор розуміє, які наслідки для нього може мати припинення війни, зазначає Олег Жданов.

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Олег Жданов оцінив варіант усунення Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Найважливіше із заяв Жданова:

Дії Путіна нагадують поведінку верхівки Німеччини у 1945 році

Господар Кремля вже дійшов до фінішної межі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що нинішні дії президента РФ дедалі більше нагадують поведінку керівництва нацистської Німеччини у завершальний період Другої світової війни.

На думку експерта, висловлену в коментарі ТСН, російський диктатор розуміє, які наслідки для нього може мати припинення війни.

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"Якщо він зупинить війну, його ліквідують. Або віддадуть під суд, а він цього не переживе. Тому Путін просто дійшов до фінішної межі. Питання лише в тому, коли він її перетне і як саме це відбудеться. Або його усунуть від влади й заарештують, або він буде ліквідований і таким чином усунутий від влади", — каже експерт.

Жданов вважає, що саме цим пояснюється небажання Кремля змінювати нинішній курс.

"Йому ніяк не можна зупинятися. І чим далі розвиваються події, тим гіршим стає становище самого Путіна та його найближчого оточення".

При цьому експерт зазначив, що визначити можливі терміни закінчення війни сьогодні вкрай складно.

"Якщо все залишатиметься так, як зараз, то нам доведеться чекати на так званий „чорний лебідь". Російська економіка дуже сильно похитнулася, і будь-яка подія може спричинити ефект доміно та обвал економічної системи", — пояснив Олег Жданов.

За його словами, однією з причин невизначеності залишається здатність російського суспільства адаптуватися до кризових явищ.

"Коли це станеться — сказати дуже важко. Терпіння самих росіян виявилося дуже високим. Вони ховаються, тікають, але на протести не виходять".

В ОП оцінили можливі зміни на фронті до осені

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що ситуація на полі бою може помітно змінитися вже у другій половині року. За його оцінкою, восени інтенсивність бойових дій може знизитися, якщо російська армія не досягне цілей, поставлених у рамках поточного наступу.

Подоляк зазначив, що Кремль покладає значні надії на літню кампанію і розраховує використати цей період для зміцнення своїх позицій та просування на окремих напрямках.

На думку радника ОП, подальший розвиток подій багато в чому залежатиме від того, чи зможуть російські війська реалізувати свої плани в найближчі місяці. Якщо цього не станеться, характер війни може змінитися, а активність бойових дій — піти на спад.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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