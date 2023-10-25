Росія вільно закуповує у країн ЄС обладнання для 'Кинджалів' - The Insider

Виявляється, обладнання для ракет "Кинджал", які вбивають українців, продають країни ЄС, які підтримують у війні Україну.

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РФ продовжує виробляти ракети в умовах санкцій / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ua.depositphoto.com

Підрядники підприємств, що випускають російські ракети "Кинджал", досі не під санкціями. Це дозволяє росіянам вільно закуповувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС.

При цьому, йдеться у розслідуванні The Insider, сім'я директора "Конструкторського бюро машинобудування", що виробляє "Кинджали", Сергія Пітікова облаштувалася у Європі.

Журналісти з'ясували, що американські мікросхеми, раніше виявлені в "Кинджалах", Росія ввозить через китайську компанію ETC Electronics Limited. Московська фірма, що займається цим, досі не під санкціями.

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Також The Insider зазначає, що Росія продовжила імпортувати камери тепла і холоду виробництва "Espec" з Польщі.

"Особливо багато поставок йде з Німеччини. Так, токарні верстати НВК "КБМ" поставляло ТОВ "KEB-Рус". Це партнер німецької компанії KEB, авторизований постачальник компонентів і розробник систем управління для технологічних процесів і обладнання на їхній основі. Під час війни "KEB-Рус" імпортує, наприклад, кабелі з Німеччини", - зазначають журналісти.

А підрядник АТ "Радіант-ЕК" Науково-дослідного інституту електронних приладів, який ще називають "розробником мізків" для "Кинджала", імпортує з Німеччини котушки і стрічки для захисної упаковки електронних компонентів.

Засвітилися в поставках й інші країни Європи - зокрема Литва, Латвія, Бельгія, Велика Британія.

Санкції проти Росії та їхній вплив

Захід запровадив жорсткі санкції проти Росії у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Відтоді ЄС разом із США та Британією поступово "підвищували ставки" та посилювали обмеження для російських виробників зброї й оточення Путіна.

Проте навіть під санкціями Росії вдається виробляти все нові ракети, зокрема шляхом обходу обмежень через "треті країни", лояльні до режиму Путіна.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, у 2024 році російський диктатор Володимир Путін вирішив витратити на армію рекордну суму - йдеться про 11 трильйонів рублів. Ця сума становить фактично 39% федерального бюджету РФ.

Також в Росії продовжує падати рубль. Серед причин послаблення "дерев'яного" експерти називають збільшення військових витрат РФ, падіння доходів від експорту і зростаючу залежність від імпорту.

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