Рубль пішов на дно: Путін скликає термінову нараду, 'труситиме' експортерів - FT

Однак, наголошують аналітики, наразі про руйнування економіки РФ не йдеться: Москва вміє обходити санкції.

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Російська економіка починає відчувати кризу / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кремлівський диктатор Володимир Путін проводить сьогодні нараду з приводу блискавичного падіння курсу рубля. Російську валюту не змогло врятувати навіть надзвичайне підвищення ставки на 3,5%.

Як пише газета Financial Times з посиланням на двох людей, знайомих з питанням, Путін вислухав пропозиції Мінфіну РФ вимагати від експортерів конвертувати до 80% своєї іноземної валютної виручки у рублі.

Компанії, які не погодяться перевести валюту в рублі, чекатиме "покарання" - позбавлення державних субсидій. Крім того, на "порушників" чекатиме заборона на виплату дивідендів і надання кредитів за кордоном, навіть у "дружніх" щодо Росії країнах.

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Також у переліку "надзвичайних заходів" - обмеження валютних свопів, скорочення кількості іноземної валюти, яку експортерам дозволено вивозити з Росії.

Це стане першим випадком з початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли Росія змушена посилювати валютний контроль, що свідчить про зростаючу стурбованість Кремля впливом війни на економіку країни.

За словами джерел видання, за такі заходи висловився тільки міністр фінансів Антон Силуанов. Однак рішення не остаточне. Путін ще має заслухати пропозиції політиків зі зміцнення рубля.

"Ці питання не вирішуються ніяким іншим чином, крім як з ним (Путіним - Главред)", - сказав один зі співрозмовників FT.

Падіння рубля

Девальвація російського рубля 12 серпня стала максимальною за останні півтора роки повномасштабної війни проти України.

До послаблення "дерев'яного" призвів дефіцит у результаті збільшення військових витрат, падіння доходів від експорту і зростаючої залежності від імпорту.

Центробанк Росії має обмежені можливості для підвищення курсу рубля після масштабного замороження Заходом близько 300 млрд доларів валютних резервів РФ. Це фактично заблокувало для росіян можливість продавати долари і євро.

Водночас Росія все ще може ефективніше уникати обмежень цін на нафту і збільшувати експортні витрати для збільшення позитивного сальдо рахунків поточних операцій. Другий варіант - контроль за рухом капіталу.

Однак це ще не означає загалом руйнування економіки Росії, адже країна-агресорка здатна обходити енергетичні санкції.

На думку аналітиків, у поточному падінні російської валюти спрацювало обмеження ціни на нафту, яке міжнародне співтовариство впровадило, щоб знизити можливості Росії фінансувати війну.

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