"Мішенню була АЕС": Зеленський відреагував на удар по Хмельницькій області

Внаслідок атаки постраждали щонайменше два десятки місцевих жителів, пошкоджені будинки.

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РФ хотіла вдарити по Хмельницькій АЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента, defence-ua.com

Російські окупанти вночі на 25 жовтня атакували Хмельницьку область. Ворог запустив "Шахеди", які летіли у бік Хмельницької атомної електростанції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані", - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що російські дрони були збиті, але багато будинків зазнали пошкоджень через падіння обломків: вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи будинків.

відео дня

Зеленський закликав партнерів посилити українську ППО та посилити санкції проти РФ.

"Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, в тому числі від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму", - сказав Зеленський.

Удар дронами біля Хмельницької АЕС

У ніч на 25 жовтня Росія вдарила дронами по території Хмельницької АЕС. Вибухом пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через це Славута та Нетішин залишилися без світла. Також тимчасово знеструмлені були споживачі в Кіровоградській, Чернігівській та Київській областях.

Повідомляється, що для удару окупанти застосували 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

Пізніше з'явилися подробиці про постраждалих. У реанімації опинилися двоє людей, вони у важкому стані.

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