Хакери атакували українські державні сайти: у Путіна різко відповіли на звинувачення

Пєсков / УНІАН

У Росії відреагували на хакерські атаки українських сайтів.

Так, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не причетна до кібератак на сайти держструктур України.

За його словами, такі звинувачення є "бездоказовими", передають РИА Новости.

"Ми не маємо до цього ніякого відношення. Росія не має ніякого відношення до цих кібератак", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що Москві відомо про звинувачення на її адресу, проте вони нібито є "бездоказовими".

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"Ми майже звикли до того, що українці в усьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді в своїй країні", - додав Пєсков.

Хакерські атаки в Україні

Зазначимо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів.

Не працювали такі сайти:

МЗС,

ДСНС,

Міносвіти,

Мінспорту,

Міненерго,

Мінагрополітики,

Мінветеранов,

Кабміну,

Мінохорони навколишнього середовища,

Державна казначейська служба та портал Дія.

Пізніше не працювали сайти Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду, а також Єдиний реєстр судових рішень.

Російський слід

До атаки на 99,9% причетна Росія, заявив в інтерв'ю телеканалу Sky Секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Даниілов.

"Ми можемо чітко відстежити їх почерк. Ці дії виконують російські фахівці", - зазначив Данілов.

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