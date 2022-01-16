Хакери атакували українські державні сайти: у Путіна різко відповіли на звинувачення

За словами Пєскова, такі звинувачення є "бездоказовими".
У Росії відреагували на хакерські атаки українських сайтів.
Так, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не причетна до кібератак на сайти держструктур України.
За його словами, такі звинувачення є "бездоказовими", передають РИА Новости.
"Ми не маємо до цього ніякого відношення. Росія не має ніякого відношення до цих кібератак", - заявив Пєсков.
Він зазначив, що Москві відомо про звинувачення на її адресу, проте вони нібито є "бездоказовими".
"Ми майже звикли до того, що українці в усьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді в своїй країні", - додав Пєсков.
Хакерські атаки в Україні
Зазначимо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів.
Не працювали такі сайти:
- МЗС,
- ДСНС,
- Міносвіти,
- Мінспорту,
- Міненерго,
- Мінагрополітики,
- Мінветеранов,
- Кабміну,
- Мінохорони навколишнього середовища,
- Державна казначейська служба та портал Дія.
Пізніше не працювали сайти Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду, а також Єдиний реєстр судових рішень.
Російський слід
До атаки на 99,9% причетна Росія, заявив в інтерв'ю телеканалу Sky Секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Даниілов.
"Ми можемо чітко відстежити їх почерк. Ці дії виконують російські фахівці", - зазначив Данілов.
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