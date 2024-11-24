Понад 1200 повітряних цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - Зеленський

Зеленський наголосив, що Росія продовжує тактику повітряного терору для того, щоб посіяти страх та паніку серед українців.

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Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ за тиждень / Колаж Главред, фото: ДСНС

Про що сказав Зеленський:

РФ випустила по Україні за останній тиждень понад 800 авіабомб, 460 БпЛА та понад 20 ракет

Росія намагається посіяти паніку всередині України

Україна потребує посилення систем ППО

Російські окупанти за останній тиждень майже кожного дня завдавали ударів по Україні із застосуванням різних типів зброї. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цієї ночі силам ППО вдалося знищити близько 50 ударних дронів.

відео дня

Крім того, за останній тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіабомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів.

"Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна – суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас", - наголосив президент.

Він наголосив на необхідності посилення системи протиповітряної оборони України та повідомив, що робота в цьому напрямку триває спільно з міжнародними партнерами. Захист українського неба залишається пріоритетом.

"Дякую всім у світі, хто це розуміє й допомагає", - резюмував він.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт ворожих МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал", та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливі удари балістичними ракетами. Близько п'ятої ранку у Дніпрі пролунали вибухи.

Науковий співробітник ядерного проекту в Осло Фабіан Хоффманн в інтерв'ю CNN заявив, що удар по Дніпру слугував ядерним попередженням, незалежно від дальності ракети. Він підкреслив, що ключова різниця між міжконтинентальною балістичною ракетою та іншими типами полягає лише в дальності, але критично важливим є її бойове навантаження.

22 листопада з’явилась інформація про закриття повітряного простору РФ від 06:00 до 22:00 у зв’язку з можливими новими випробуваннями на полігоні Капустин Яр, звідки було запущено ракету "Кедр" по Дніпру. Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що ці дії можна розцінювати як загрозу повторного удару балістичною ракетою "Кедр" по території України.

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Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

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