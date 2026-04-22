Росія створює ризик серйозної аварії на ЧАЕС: що загрожує Україні

Ворожі повітряні цілі вже неодноразово ставили під загрозу життя мільйонів людей.

АЕС в Чорнобилі вже була мішенню ворога / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Кравченко:

Росія б'є дронами і ракетами неподалік ядерних об'єктів України

Ворог створює ризик аварії на ЧАЕС

Один з ворожих дронів вдарив по території Чорнобильської станції

Країна-агресорка Росія часто під час масованих атак нехтує безпекою ядерних об'єктів на території України. Про це в інтерв'ю Reuters розповів генпрокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, неодноразово російські дрони та ракети пролітали поблизу українських АЕС, зокрема й Чорнобильської станції, створюючи ризик катастрофи.

З початку повномасштабного вторгнення було виявлено 35 російських ракет Кинджал поблизу Чорнобильської та Хмельницької АЕС. 18 з них пролетіли в радіусі близько 20 кілометрів від цих об'єктів.

"Очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору", - наголосив генпрокурор.

Кравченко також нагадав, що лише з липня 2024 року радарами було зафіксовано проліт щонайменше 92 дронів РФ в радіусі 5 кілометрів від арки ЧАЕС. А в лютому минулого року один із ворожих дронів вдарив по території станції і пробив арочну конструкцію.

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Інфографіка: Главред

"Навмисні польоти дронів з потужною боєголовкою над ядерним об’єктом є щонайменше вкрай безвідповідальними та свідчать про повне нехтування безпекою цивільного населення не лише в Україні, а й у всій Європі", - зауважив політик.

Нагадаємо, Главред писав, що конструкція на Чорнобильській АЕС, пошкоджена російським ударом у лютому 2025 року, може не витримати й обвалитися, що фактично паралізує будь-які роботи з контролю радіоактивності на станції.

Раніше повідомлялося, що на майданчику Чорнобильської АЕС розпочали монтаж сонячної електростанції потужністю 2 МВт. Таким чином станція допоможе забезпечити критичні потреби у разі блекаутів та скоротити витрати на електроенергію.

Напередодні, 20 січня поточного року на тлі ворожої атаки Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання. Крім того, постраждали лінії електропередач до інших атомних електростанцій.

