Щоб не було блекаутів: на ЧАЕС стартувало нове будівництво - що відомо

Зведення сонячної електростанції має стратегічне значення для станції.

На ЧАЕС зведуть сонячну електростанцію

На майданчику Чорнобильської АЕС розпочали монтаж сонячної електростанції потужністю 2 МВт.

Гендиректор ЧАЕС Сергій Тараканов наголосив, що станція допоможе забезпечити критичні потреби у разі блекаутів та скоротити витрати на електроенергію. Про це повідомляє ExPro.

"Розвиток альтернативної генерації дозволить забезпечити критичні потреби станції в умовах можливих блекаутів або пошкодження мереж, зменшити залежність від зовнішнього електропостачання та гарантувати безперебійну роботу ключових систем", - Сергій Тараканов.

Проєкт реалізується за результатами міжнародного тендеру Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні. Переможцем стала українська компанія ТОВ "Солар Стальконструкція", яка виконуватиме роботи з доукомплектування та монтажу СЕС.

Роботи стартували в понеділок, 16 березня, вже проведено підготовку території: облаштовано територію, доставлено обладнання та інструменти, триває геодезична розбивка для встановлення металоконструкцій.

Як писав Главред, країна-агресорка РФ вночі та зранку 20 січня масштабно атакувала Україну ракетами та дронами. Внаслідок удару постраждали кілька українських електричних підстанцій, що мають важливе значення для ядерної безпеки.

Раніше директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов заявив, що існує ризик того, що саркофаг над 4-м енергоблоком АЕС може обвалитися в разі нової атаки РФ. Він підкреслює, що для цього навіть не обов'язкове пряме попадання в захисну споруду.

Нагадаємо, через удар країни-агресорки Росії, над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС пошкоджено саркофаг, який слугував захисною аркою. Як повідомили у МАГАТЕ, внаслідок обстрілу у лютому поточного року захисна арка над енергоблоком втратила здатність ізоляції, однак опорні конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

Про джерело: ExPro ExPro - провідна консалтингова компанія, яка тримає у фокусі розвиток нафтогазової та енергетичної галузей України.

