Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Щоб не було блекаутів: на ЧАЕС стартувало нове будівництво - що відомо

Інна Ковенько
20 березня 2026, 08:02
Зведення сонячної електростанції має стратегічне значення для станції.
На ЧАЕС зведуть сонячну електростанцію / Колаж: Главред, фото: ЧАЕС, Solar Chernobyl

Коротко:

  • На ЧАЕС розпочали монтаж сонячної електростанції потужністю 2 МВт
  • Станція забезпечить критичні потреби у разі блекаутів
  • Також проєкт допоможе скоротити витрати на електроенергію

На майданчику Чорнобильської АЕС розпочали монтаж сонячної електростанції потужністю 2 МВт.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

відео дня

Гендиректор ЧАЕС Сергій Тараканов наголосив, що станція допоможе забезпечити критичні потреби у разі блекаутів та скоротити витрати на електроенергію. Про це повідомляє ExPro.

"Розвиток альтернативної генерації дозволить забезпечити критичні потреби станції в умовах можливих блекаутів або пошкодження мереж, зменшити залежність від зовнішнього електропостачання та гарантувати безперебійну роботу ключових систем", - Сергій Тараканов.

Проєкт реалізується за результатами міжнародного тендеру Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні. Переможцем стала українська компанія ТОВ "Солар Стальконструкція", яка виконуватиме роботи з доукомплектування та монтажу СЕС.

Роботи стартували в понеділок, 16 березня, вже проведено підготовку території: облаштовано територію, доставлено обладнання та інструменти, триває геодезична розбивка для встановлення металоконструкцій.

Атаки РФ на ЧАЕС - останні новини

Як писав Главред, країна-агресорка РФ вночі та зранку 20 січня масштабно атакувала Україну ракетами та дронами. Внаслідок удару постраждали кілька українських електричних підстанцій, що мають важливе значення для ядерної безпеки.

Раніше директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов заявив, що існує ризик того, що саркофаг над 4-м енергоблоком АЕС може обвалитися в разі нової атаки РФ. Він підкреслює, що для цього навіть не обов'язкове пряме попадання в захисну споруду.

Нагадаємо, через удар країни-агресорки Росії, над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС пошкоджено саркофаг, який слугував захисною аркою. Як повідомили у МАГАТЕ, внаслідок обстрілу у лютому поточного року захисна арка над енергоблоком втратила здатність ізоляції, однак опорні конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

Що відомо про Чорнобильську АЕС
Що відомо про Чорнобильську АЕС / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: ExPro

ExPro - провідна консалтингова компанія, яка тримає у фокусі розвиток нафтогазової та енергетичної галузей України. Компанія оперативно висвітлює найбільш важливі події на ринках, що включає широке освітлення новин операційної діяльності державних та приватних компаній, що охоплюють сегменти видобування, транспортування, переробки та виконують експортно-імпортні операції на ринку торгівлі вуглеводнями, а також професійно висвітлює ключові події на ринках електроенергії: генерації, поставок, споживання та держрегулювання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЧАЭС електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія завдала удару по суднах із зерном в Одеській області: є постраждалі

Росія завдала удару по суднах із зерном в Одеській області: є постраждалі

08:42Україна
Росія завдала удару по Запоріжжю, Харкову та ще трьом областям, є влучання та поранені: подробиці

Росія завдала удару по Запоріжжю, Харкову та ще трьом областям, є влучання та поранені: подробиці

08:10Україна
Тисячі морських піхотинців і бойові кораблі: США терміново перекидають війська на Близький Схід

Тисячі морських піхотинців і бойові кораблі: США терміново перекидають війська на Близький Схід

06:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Вдарив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Вдарив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Китайський гороскоп на завтра, 20 березня: Бикам - конфлікти, Кроликам - втрати

Китайський гороскоп на завтра, 20 березня: Бикам - конфлікти, Кроликам - втрати

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось цінне

Останні новини

08:42

Росія завдала удару по суднах із зерном в Одеській області: є постраждалі

08:10

Росія завдала удару по Запоріжжю, Харкову та ще трьом областям, є влучання та поранені: подробиці

08:02

Щоб не було блекаутів: на ЧАЕС стартувало нове будівництво - що відомо

07:49

Скандал на "МайстерШеф": військова прийшла на шоу, хоча мала бути на лікарняному

06:56

Тисячі морських піхотинців і бойові кораблі: США терміново перекидають війська на Близький Схід

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
05:50

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

05:21

Гороскоп на завтра, 21 березня: Дівам - конфлікт, Терезам - сюрприз

04:30

Крок у нове життя: для яких знаків зодіаку доля готує перезавантаження

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дроворуба за 21 с

Реклама
03:42

Зірка Голлівуду повертається в кіно через рік після смерті

03:13

Експерти назвали найкориснішу олію для смаження: більшість навіть не здогадуються

03:01

Linkin Park зареєстрували в РФ товарний знак — подробиці

02:36

Гороскоп Таро на квітень 2026 року: Ракам — свято, Левам — гроші, Дівам — зміни

02:18

Розбрат у НАТО та нові перспективи: аналітик розкрив два сценарії для України

02:09

Колишній наречений Melovin розповів про новий роман

01:55

Росія може змінити ситуацію на свою користь: тривожний прогноз щодо завершення війни

01:27

Тендітна, наче фея: як виглядає 17-річна донька соліста ТІК

01:06

РФ встановила дедлайн та першу ціль: ЗСУ розкрили, які міста під прицілом Кремля

00:47

Зірка "Розтину покаже" назвав трьох найкрасивіших акторок України

00:06

Захистять перець від грибка та попелиці: які рослини-компаньйони посадити поручВідео

Реклама
19 березня, четвер
23:20

Дружина Вілліса опублікувала його свіже фото в день 71-річчя актора

23:20

Синоптик здивувала своїм прогнозом: якою буде погода в Києві 20 березня

22:48

Години відключень переписали: свіжі графіки для Дніпра та області на 20 березняФото

22:45

Ракетні удари по Москві: у Foreign Policy дізналися про підготовку потужної атаки

22:18

Зі світлом будуть не всі: графіки відключень для Запорізької області на 20 березня

22:05

Українська олімпійська чемпіонка розкрила стать первістка

22:02

Години із світлом змінились: графіки відключень для Черкаської області на 20 березня

21:46

Майже божевілля: їх відправили на випалену землю, і через 40 років результат вразив усіх

21:40

"Час завершувати паузу": Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів

21:31

Гороскоп Таро на квітень 2026: Терезам — завершення, Скорпіонам — прибуток, Стрільцям — перемогаВідео

21:21

У мережі з'явилося свіже фото Ліни Костенко: як вона виглядає у свої 96 років

21:10

Люди, народжені в певні чотири місяці, мають унікальну харизму

21:01

Градуси підуть вгору: в який із днів вікенду у Дніпрі буде найтепліше

20:40

"Я дуже рада": відома співачка зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні

20:35

Коли закінчиться війна з Іраном: оприлюднено несподіваний прогноз і головну умову

20:27

"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

20:07

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

20:06

Ситуація змінилася: українцям розповіли про відключення світла на 20 березня

19:44

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з УкраїниВідео

19:32

Ворог змінив тактику: експерт назвав два напрямки, де РФ концентрує сили

Реклама
19:25

Один геніальний трюк назавжди позбавить раковину від бруду та засмічень: у чому "фішка"

19:21

Була царицею сім днів: як галичанка підкорила Москву і за що прокляла Романових

19:18

Від гуманітарного тягаря до економічного драйвера: нова роль внутрішньо-переміщених осіб в житті громадПогляд

19:10

Денисенко розповів, як конфлікт навколо Ірану впливає на глобальну політику і переговориПогляд

19:09

Штрафи та поліція - чому в Іспанії не можна робити ремонт, пояснення здивуєВідео

18:47

Черешня перестане "лисіти": простий метод обрізки, що подвоює кількість плодівВідео

18:41

Чака Норріса терміново госпіталізували через невідкладну медичну ситуацію

18:32

Розвідка дізналася про плани РФ щодо нового наступу: полковник назвав напрямок атаки

18:31

Кейт Міддлтон продемонструвала улюблені туфлі Керрі Бредшоу

18:30

Дівчина назвала перевагу "непривабливої" зовнішності: це може допомогти

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти