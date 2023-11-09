Росіяни б'ються в істериці і погрозах: в Курській області атакували завод дронами

Росіяни в соцмережах влаштували істерику через нову атаку в Курській області РФ.

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У Курській області атакували завод дронами / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, телеграм Роман Старовойт

Сьогодні вранці, 9 листопада, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив про атаку нібито українського безпілотника на маслоробний комбінат в місті Суджа.

У Суджі атакували комбінат / скріншот телеграм Роман Старовойт

За його словами, на підприємство було скинуто три касетні боєприпаси, два з яких розірвалися, а один залишився цілим і вимагає знешкодження саперами.

Наслідком атаки стало пошкодження виробничих бочок і підземного сховища продукції. Губернатор також показав фото осколків і касетних боєприпасів.

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Реакція росіян

В цей час на просторах соцмереж в Росії "мчить" істерика і загрозливий заклик Кремля стримати, нарешті, обіцянки про "червоні лінії". Росіянам не подобається, що обіцянки Заходу про застосування касетного озброєння тільки на території України нібито не виправдовується.

Істерика по-російськи / скріншот телеграм

Істерика по-російськи / скріншот телеграм

Істерика по-російськи / скріншот телеграм

Також "диванні експерти" в коментарях до новин про атаку стали допускати, що боєприпас, що опустився на комбінат, взагалі є саморобним.

Коментарі про боєприпаси / скріншот телеграм

Коментарі про боєприпаси / скріншот телеграм

Нагадаємо, не так давно в російському Курську сталася чергова "бавовна". Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи. У джерелах спецслужб тоді розповіли про потрапляння в місцеву будівлю МВС.

Також Україна вперше в історії знищила ракетний корвет росіян "Аскольд", який навіть не вийшов із заводу. Аналітики розповіли, що удар знищив основну систему озброєння корабля і це стало унікальною подією.

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